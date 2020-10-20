Популярна українська співачка Настя Каменських показала себе без косметики

Зірка володіє яскравою зовнішністю і намагається завжди виглядати ідеально, повідомляє Politeka.net. Цього разу красуня вирішила показати себе без косметики.

Відповідне відео Настя оприлюднила в Instagram. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Починається ролик з того, що відома красуня позує перед камерою, знявши обличчя крупним планом. При цьому артистка була без макіяжу і своєї красивої посмішки.

Пізніше вона повертає голову і перевтілюється в яскраву красуню. Волосся Каменських забрала в високий хвіст, а на повіках зробила довгу жовту стрілку. Співачка посміхалася і навіть в одному з кадрів показала язик.

"Завжди вибирайте світлу сторону", - написала артистка.

За 50 хвилин пост зібрав понад 170 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Досить кривлятися", " О ти одяглася? Хм...... Дивно...", "Я побачила Жанну Фріске🙄"," вічно з тим язиком, вже не знає куди його впихнути", " Настя, ви така красива, талановита. Навіщо вам цей язик, що "стирчить"? Він Вас не робить не краще, не сексуальніше, повірте", " Настя. Образ просто шикарний, чудовий і приголомшливий.👍 🔥 👏 Ви виглядаєте як завжди чудово.😆 💪 ", "Зате де гола комент закрила", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Настя Каменських була відображена в басейні на вулиці повністю роздягненою, дівчина злегка зайшла в прозору воду, високо піднявши руки вгору.

Красуню сфотографували зі спини, з такого ракурсу відкривається хвилюючий вид на її пружні сідниці.

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