Дружина відомого українського ведучого Дмитра Комарова з "Світ навиворіт" Олександра Кучеренко вразила схожістю з Анджеліною Джолі на новому фото

Ведуча поділилася новим фото у своєму Instagram, передає Politeka.net.

На знімку Кучеренко позує в одному з парків Києва, насолоджуючись сонячним осіннім днем. Ведуча позує в стильних шкіряних брюках, чорній водолазці і рожевому піджаку, що додає родзинку всьому її образу. Волосся Олександра залишила розпущеним, а в макіяжі воліла обійтися мінімумом косметики.

Шанувальники ведучої прийшли в захват від її фото і тут же почали порівнювати її з легендарною голлівудською красунею Анджеліною Джолі.

"Красивий лук) дійсно тут схожі на Анджеліну Джолі", "дуже стильно", "піджак шикарний", "шикарний стиль", "красуня!", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Кучеренко опублікувала свіже фото у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в романтичному образі.

Кучеренко в легкому темно-сірому пальто зі вставками з коричневої шкіри позувала на мосту: на задньому тлі розкинувся прекрасний вид на Дніпро, що потопає в осінніх деревах.

З ідеальною укладанням і ніжним макіяжем Олександра, тримаючи в руках планшет, обдарувала глядачів милою посмішкою.

У підписі модель зізналася в любові всьому підряд і, як деякі відзначили, дивно, що не чоловікові.

Нагадавши, Комаров зі "Світ навиворіт" зізнався, як його обхажівает найкрасивіша українка: "прикрашає ягідками, вершки".

Як повідомляла Politeka, молода дружина Комарова зі "Світ навиворіт" похвалилася розкішною фігурою в яскравих нарядах.

Також Politeka писала, що дружина Дмитра Комарова зі "Світ навиворіт" публічно зізналася в коханні іншому: "вихідні скоро...".