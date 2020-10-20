Відома українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася в соцмережах кадрами зі свого дня народження

Як повідомляє Politeka, посилаючись на сторінку знаменитості в Instagram, Леся виклала два знімки, на яких вона в оточенні повітряних кульок напівлежить на зеленій галявині.

На зірці – джинси, чорний відвертий топік і рожевий светр, ззаду неї – багато букетів квітів, які їй подарували гості вечірки, яку Леся влаштувала на честь свого дня народження. Біля Лесі сидить біла собачка.

"Цього року вирішила зробити День народження своєї мрії ... будинок, салат шуба, рідні та близькі ... не вистачало конешно віри Сердючки😁але наступному році .. Ех закачу вечоруху😉 всім ще раз спасибі за коментарі та поздоровлення! Люблю", - підписала знімки Нікітюк.

Фанати схвалили знімки, висловившись про це в численних коментарях.

"З Днем народження Леся!Добра вам радості та щастя!Ви найкраща!🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉 Лесю, з днем народження тебе!😘😘😘❤️❤️❤️. Ти наше сонечко! Я не уявляю наше телебачення без тебе, ти геній Весь Хмельницький Базар (Натовп) вітає з прийдешнім Днем народження тебе, бажає тобі щастя та кохання❤️ ", – написали вони.

Раніше ми писали про те, що 32-річна українська телеведуча Леся Нікітюк подражнила публіку черговим пікантним знімком. Дівчина похвалилася свіжим знімком у своєму мікроблозі в Instagram. На фото Леся сидить на стільці, на ній надіті короткі джинсові шорти, що дозволяють фанатам насолодитися довгими засмаглими ногами знаменитості і біла блузка, що відкриває плечі і груди Лесі.

На голові у знаменитості-червоний вінок, в розпущене волосся заплетені квіти. На пальці Нікітюк можна побачити колечко. Леся повідомила своїм шанувальникам, що чекає від них подарунків на свій День народження. Нагадаємо, Леся народилася 19 жовтня 1987 року в Хмельницькому.

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