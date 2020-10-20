Відомий український виконавець Олег Винник поділився кадрами зі зйомок третьої частини фільму "Скажене весілля"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку знаменитості в Instagram.

На знімках, які Олег виклав у соцмережу, видно сам Винник, а також відомий актор Юрій Горбунов, який приміряв на себе образ тамади, а також інші зірки вітчизняного кінематографа.

"Це буде "найбожевільніше" з усіх трьох!"- стверджує виконавець.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 20 жов 2020 в 5:14 PDT

Шанувальники із захопленням прокоментували знімки, викупавши Олега в заслужених компліментах.

"Ооо! Чекаємо прем'єру!Фотки БОМБАСТИЧНІ!😍 🤤 🔥 Красунчик, як завжди! Чекаємо з нетерпінням 😍Остання фотка крута 🔥🔥🔥😂 Може Винника у президенти??? Вже чекаємо на прем'єру🙈 🔥 останнє фото просто шик 😂 😂 🔥 це найкраща комедія року, і після ваших постів, головна інтрига року !😹 🔥 ♥ ️ Олег,Ну ви бешкетник!Ні хвилини без жартів і приколів!Молодець!Відразу видно - людина жива!Ось таким життєрадісним і потрібно бути завжди!По можливості.Олег,я вас лю!Ви принадність!Ви неповторні,індивідуальні,талановиті, а головне-ви справжній!👍 😘Чекаємо прем'єру.😍 ",- пишуть фоловери.

Раніше ми писали, що доля Олега Винника в шоу» Танці з зірками " вирішена остаточно. Дискваліфікованому учаснику запропонували повернутися в шоу.

У попередньому випуску, за правилами проекту Олег Винник та Олена Шоптенко, які пропустили два випуски через Китайський вірус, були дискваліфіковані. Але, учасникам проекту, глядачам, а також представникам українського шоу-бізу таке рішення здалося несправедливим. Так, відразу ж в ефірі шу Ольга Фреймут заявила, що Олега Винника варто залишити в проекті, адже вірус, яким захворів артист, може наздогнати кожного.

"Будь ласка, форматники шоу, ми вас просимо, залиште Винника в проекті. Дайте йому шанс", - звернулася вона.

Інші учасники підтримали ведучу і разом з глядачами скандували: "Винник".

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