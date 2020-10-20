Відомий російський танцюрист Сергій Глушко (Тарзан) здивував новим відеороликом зі своєю участю

Як пише Politeka, посилаючись на Instagram знаменитості, Сергій виконав популярну "Пісню про зайців" з відомого кінофільму "Діамантова рука".

Варто відзначити, що на відео Сергій сидить за роялем оголений, дивуючи потужним торсом і біцепсами. З одягу на Тарзані одні сірі труси, зате на голові у нього маска жахливого зайця з червоними і зеленими зубами.

"Трохи шкода минулого літа....але не будемо сумувати,друзі! Всім миру і здоров'я!",- підписав відео стриптизер.

Шанувальники за лічені хвилини переглянули це відео майже півтори тисячі разів. Але Коментарі залишити не змогли, тому що Сергій закрив у соцмережі цю можливість після того, як стався відомий скандал з Наташею Корольовою через його зраду.

Глушко заперечує, що в його родині існують проблеми і всіляко намагається показати, що у них з Наташею все добре. Наташа Корольова теж всіляко намагається відволіктися від скандалу, в який примудрився вляпатися її чоловік.

Раніше ми писали, що Наташа Корольова приголомшила новим кадром з чоловіком. У себе в Instagram співачка поділилася яскравим знімком з Тарзаном, який нещодавно потрапив у скандал зі зрадами. Королева сиділа на капоті авто, розсунувши ноги. Поруч стояв чоловік у сонцезахисних окулярах.

"Якщо скандалу не вистачає, то його вигадують. Потім розгойдують і розкручують, підливаючи бруду. І мчить скандал з сайту на сайт, не забуваючи про телеефір", - зазначила співачка.

Нагадаємо, що Наташу Королеву і Тарзана вивели на чисту воду після скандалу зі зрадою

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