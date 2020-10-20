Відомий російський танцюрист Сергій Глушко (Тарзан) здивував новим відеороликом зі своєю участю
Як пише Politeka, посилаючись на Instagram знаменитості, Сергій виконав популярну "Пісню про зайців" з відомого кінофільму "Діамантова рука".
Варто відзначити, що на відео Сергій сидить за роялем оголений, дивуючи потужним торсом і біцепсами. З одягу на Тарзані одні сірі труси, зате на голові у нього маска жахливого зайця з червоними і зеленими зубами.
"Трохи шкода минулого літа....але не будемо сумувати,друзі! Всім миру і здоров'я!",- підписав відео стриптизер.
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Трохи шкода минулого літа....але не будемо сумувати,друзі! Всім миру і здоров'я! #тарзан #тарзаншоу #тарзанкараокешоу
Шанувальники за лічені хвилини переглянули це відео майже півтори тисячі разів. Але Коментарі залишити не змогли, тому що Сергій закрив у соцмережі цю можливість після того, як стався відомий скандал з Наташею Корольовою через його зраду.
Глушко заперечує, що в його родині існують проблеми і всіляко намагається показати, що у них з Наташею все добре. Наташа Корольова теж всіляко намагається відволіктися від скандалу, в який примудрився вляпатися її чоловік.
Раніше ми писали, що Наташа Корольова приголомшила новим кадром з чоловіком. У себе в Instagram співачка поділилася яскравим знімком з Тарзаном, який нещодавно потрапив у скандал зі зрадами. Королева сиділа на капоті авто, розсунувши ноги. Поруч стояв чоловік у сонцезахисних окулярах.
"Якщо скандалу не вистачає, то його вигадують. Потім розгойдують і розкручують, підливаючи бруду. І мчить скандал з сайту на сайт, не забуваючи про телеефір", - зазначила співачка.
Нагадаємо, що Наташу Королеву і Тарзана вивели на чисту воду після скандалу зі зрадою
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