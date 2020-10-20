Український музикант Фагот заразився китайським вірусом і розповів про свій важкий стан

Як повідомляє Politeka.net, 20 жовтня Олег Михайлюта (справжнє ім'я) зробив відверте зізнання на своїй сторінці в соціальній мережі "Facebook". Він заявив, що нещодавно тест виявив у нього небезпечну інфекцію, і тепер він змушений лікуватися.

"Я, звичайно, розумів, що всі пройдемо через цей коронакіпіш, але сподівався, що зі мною це станеться якомога пізніше, якщо взагалі не обійде. Але сталося саме так і тест показав мені, що відтепер я офіційно "коронована особа"", - з гумором поділився інформацією Фагот.

За словами артиста, йому довелося несолодко. Незважаючи на те, що найважчий Етам вже минув, Олег страждає від неприємних симптомів захворювання.

"На початку ламало серйозно, зараз відпустило, але нікому цього не раджу", - зазначив учасник групи ТНМК і додав: "Найбільше сумую за запахами, бо світ без них неповноцінний".

Фагот у своєму пості також звернув увагу, що багато українців халатно ставляться до запобіжних заходів, а тому нагадав про ризики:

"Вірити чи не вірити в це все – питання для кожного особисте, але бережіть себе і своїх близьких ретельніше, так як їх вам ніхто не замінить".

Користувачі соціальної мережі підтримали хворого виконавця в коментарях:

"Одужуй! Швидкого відновлення відчуття всіх ароматів світу)"; " Олежка, поправляйся! Все буде-ок

"; "Одужання ... тому що це зараза підступна! Але переможемо!".

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