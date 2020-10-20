Український музикант Фагот заразився китайським вірусом і розповів про свій важкий стан
Як повідомляє Politeka.net, 20 жовтня Олег Михайлюта (справжнє ім'я) зробив відверте зізнання на своїй сторінці в соціальній мережі "Facebook". Він заявив, що нещодавно тест виявив у нього небезпечну інфекцію, і тепер він змушений лікуватися.
"Я, звичайно, розумів, що всі пройдемо через цей коронакіпіш, але сподівався, що зі мною це станеться якомога пізніше, якщо взагалі не обійде. Але сталося саме так і тест показав мені, що відтепер я офіційно "коронована особа"", - з гумором поділився інформацією Фагот.
За словами артиста, йому довелося несолодко. Незважаючи на те, що найважчий Етам вже минув, Олег страждає від неприємних симптомів захворювання.
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"На початку ламало серйозно, зараз відпустило, але нікому цього не раджу", - зазначив учасник групи ТНМК і додав: "Найбільше сумую за запахами, бо світ без них неповноцінний".
Фагот у своєму пості також звернув увагу, що багато українців халатно ставляться до запобіжних заходів, а тому нагадав про ризики:
"Вірити чи не вірити в це все – питання для кожного особисте, але бережіть себе і своїх близьких ретельніше, так як їх вам ніхто не замінить".
Користувачі соціальної мережі підтримали хворого виконавця в коментарях:
"Одужуй! Швидкого відновлення відчуття всіх ароматів світу)"; " Олежка, поправляйся! Все буде-ок
"; "Одужання ... тому що це зараза підступна! Але переможемо!".
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