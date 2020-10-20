Український співак Віталій Козловський вразив атлетичною фігурою на вулиці

Як передає Politeka.net, знаменитість опублікував на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове фото, на якому постав у легкому осінньому вбранні. Музикант вийшов на прогулянку в сірих штанях і піджаку, а також чорній футболці і туфлях.

Віталій Козловський з радісною посмішкою сів під колоною посеред вулиці, зняв піджак і поклав його собі на стегно. Він сперся на на власне коліно і продемонстрував значні біцепці на руках. Можна помітити, що на задньому плані відпочивали інші люди, яких артист, схоже, анітрохи не соромився. Пікантності фото надали штани, які злегка задралися і оголили щиколотки.

"У мудреця запитали: чи довго чекати хороших змін? Він відповів - Якщо чекати, то довго", - поділився мудрістю Віталій в описі до знімка.

Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішній вигляд виконавця в коментарях, навіть Тетяна Песик з "Квартал 95" поставила лайк під фото:

"Такий привабливий"; "Впевнена, що хороших змін чекати не будете. Просто досягнете, зробите, досягнете"; " звичайно потрібно діяти, а то якщо довго чекати, то і старість підкрадеться👍 👍 👍(фото👍 👍 👍)";" який сексуальний 😘🤩🤩💖💖❤️❤️❤️".

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