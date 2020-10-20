Влада столиці через новий спалах китайського вірусу вирішила скасувати всі заходи, пов'язані зі святкуванням Нового року

Про це інформує видання Onet, цитуючи прес-службу мерії Варшави.

Влада польської столиці впевнена, що здоров'я жителів - найголовніше, тому заходи були скасовані, а зекономлені гроші залишаться у місті.

"Здоров'я жителів-найголовніше. Відсутність заходу призведе до того, що частина фінансів залишиться в касі міста", - заявила прес-секретар адміністрації Варшави Кароліна Галецька і висловила надію, що вони зможуть з розмахом відсвяткувати новорічні свята в наступному році.

Варто відзначити, що з початку пандемії в Польщі офіційно зареєстровано понад 183 тисяч зараження китайським вірусом. Жертвами зарази стали 3614 поляків, а країна по захворюваності займає 10 місце в Європі.

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За рішенням Кабінету Міністрів, якщо в регіоні протягом п'яти днів поспіль зайнято від 50 до 70% лікарняних ліжок або проводиться менше 48 тестів на 100 тис.населення, то такий регіон автоматично потрапляє в "помаранчеву зону".

Навчальним закладам рекомендували встановити канікули з 15 до 30 жовтня. Після цього можливий перехід на дистанційне та змішане навчання з урахуванням епідемічної ситуації. Вищі навчальні заклади переводяться на дистанційку до 15 листопада з виїздом студентів з гуртожитків.

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