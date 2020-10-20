Переможець вокального проекту " Голос. Діти "(2015) і "Голос країни" (2020) 18-річний Роман Сасанчин розповів про своє життя після проектів

Про те, що з ним сталося після шоу, хлопець, який був у команді Тіни Кароль, розповів в інтерв'ю ТСН.

Роман Сасанчин після перемоги в шоу" Голос країни-10 " переїхав з маленького села в Тернопільській області до Києва. У столиці він оселився в двокімнатній квартирі, яку отримав в якості головного призу за перемогу у вокальному проекті.

У житлі поки немає ремонту, а з меблів тільки надувний матрац, невеликий столик і старий холодильник.

Ремонт Роман намагається робити самостійно за допомогою коханої-Іванни.

Проживання на спільній території допомогло закоханим швидко перейти з букетно-цукеркового періоду в сімейне життя.

Пара познайомилася всього кілька місяців тому в компанії спільних друзів. Хлопець відразу запримітив красиву дівчину. Спершу Іванна не реагувала на залицяння Романа, але хлопець не здавався. Через деякий час співак запропонував своїй коханій поїхати з ним до столиці, і вона погодилася.

"У мене в думках відразу таке було, що все: готувати, прати - це все повинно жінка робити. А вона мене вже навчила тому, що, якщо я не на роботі, то я їй в цьому повинен допомагати. Як мама лаяла Мене", - каже хлопець.

Роман та Іванна працюють в одному супермаркеті. Сасанчин зізнається, що багато хто намагається зняти його на телефон, хоча він ні краплі не соромиться своєї роботи.

"Були й такі, які підходили, знімали: "ось до чого дожив переможець "Голосу країни". Я не знаю, мені в той момент не було якось соромно або прикро за себе",-розповів Сасанчин.

У вільний від роботи час Роман записує пісні.

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