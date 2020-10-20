Победитель вокального проекта "Голос. Діти" (2015) и "Голос країни" (2020) 18-летний Роман Сасанчин рассказал о своей жизни после проектов

О том, что с ним произошло после шоу, парень, который был в команде Тины Кароль, рассказал в интервью ТСН.

Роман Сасанчин после победы в шоу "Голос країни-10" переехал из маленького села в Тернопольской области в Киев. В столице он поселился в двухкомнатной квартире, которую получил в качестве главного приза за победу в вокальном проекте.

В жилище пока нет ремонта, а из мебели только надувной матрас, небольшой столик и старый холодильник.

Ремонт Роман старается делать самостоятельно с помощью любимой - Иванны.

Проживание на общей территории помогло влюбленным быстро перейти из букетно-конфетного периода в семейную жизнь.

Пара познакомилась всего несколько месяцев назад в компании общих друзей. Парень сразу заприметил красивую девушку. Сперва Иванна не реагировала на ухаживания Романа, но парень не сдавался. Спустя некоторое время певец предложил своей возлюбленной поехать с ним в столицу, и она согласилась.

"У меня в мыслях сразу такое было, что все: готовить, стирать - это все должно женщина делать. А она меня уже научила тому, что, если я не на работе, то я ей в этом должен помогать. Как мама ругала меня", - говорит парень.

Роман и Иванна работают в одном супермаркете. Сасанчин признается, что многие пытаются заснять его на телефон, хотя он ни капли не стыдится своей работы.

"Были и такие, которые подходили, снимали: "Вот до чего дожил победитель "Голоса країни". Я не знаю, мне в тот момент не было как-то стыдно или обидно за себя", - рассказал Сасанчин.

В свободное от работы время Роман записывает песни.

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