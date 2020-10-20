Російська актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла Валентину в серіалі "Свати", вразила надзвичайно яскравим образом

Як повідомляє Politeka.net, в соціальній мережі "Instagram" з'явилося фото, на якому знаменитість постала в зеленій сукні в рожеву квіточку з блакитними напівпрозорими оборками на Подолі. На шию вона одягла велике намисто і зробила собі екстравагантну зачіску з стирчить рожевим пухом. Образ Тетяни Кравченко доповнив зухвалий грим з рум'янами і синіми тінями на повіках.

У такому вигляді знаменита актриса сфотографувалася на тлі стіни. Вона зобразила широку клоунську посмішку, підняла одну руку в вітальному жесті, а другий злегка відтягнула куточок сукні, як при реверансі.

Багатьох користувачів соціальних мереж вразив зовнішній вигляд Тетяни Кравченко, фанати залишили багато захоплених коментарів під фото:

"Живіть довго і радуйте нас"; "Ми вас любимо"; " ви чудова! Любимо вас! Здоров'я вам і творчого натхнення!"; "Красиво жити не заборониш! Позитивчик що треба !!!👏👏👏💕"; "😂😂😂 прямо настрій підняли)))"; "Ви мій позитивчик 😍😍😍😍😍👏👏👏👏❤️❤️❤️❤️❤️🙌"; "у будь-якому ти образі прекрасна!👍👍👍👏👏👏🌹🌹🌹"; "У всіх нарядах ви душенька Тетяна, хороша! 👏❤️👏❤️"; "В гримі: Вилита Бабкіна!!!!👏".

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