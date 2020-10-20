24-річна дочка хворої на рак актриси Анастасії Заворотнюк Анна опублікувала в Instagram нові фото, а також поділилася своїми роздумами

Як повідомляє Politeka, дівчина для свіжої фотосесії вбралася в білосніжні широкі штани і такий же светр. На ногах у Анни - коричневі осінні півчобітки.

На одному з кадрів знаменитість сидить на пеньку, широво розставивши ноги, на другому - сіла на камінь, що лежить посеред дороги. Волосся дівчини розпущене.

"Ми часто замислюємося в чому сенс життя, в чому ми бачимо щастя. І часом ми женемося за порожніми міражами, за зовсім неважливими речами, може бути навіть не розуміючи цього. А щастя, як правило, буває поруч. І це напевно саме життя💫 адже життя не завтра і не вчора, вона сьогодні, в цю секунду. Радість від того, що ти живеш, бачиш близьких і відчуваєш цей прекрасний світ в повній мірі 🦋 ✨ 🤍 а яке ваше відчуття щастя?🌛 ",- підписала знімок дочка знаменитості.

Фанати відгукнулися на публікацію дівчини і залишили під постом багато коментарів і лайків.

"Сім'я, комфорт,кохана людина, друзі та кар'єра-ось воно моє щастя♥️ щастя коли світ видно тільки з доброї сторони«в рожевих окулярах» і все добре❤ Анюта ви дуже красива😍Анечка можна лайк від вас на честь мого дня народження🙏 буду дуже щаслива... Щастя..... Для мене щастя що мої рідні поруч, хоч і невеликій кількості. Ось моє щастя щастя, це рідні та близькі поруч і здорові яка ви красива 😍 коли в родині всі здорові і щасливі🙏 🏻 це для мене і є щастя) Ура! Я зустріла людину який здається думає також ♪ моя філософія що життя це і є щастя і сенс життя в самому житті! Все інше просто додаткові джерела емоцій 🙌❤️ щастя в дрібницях, але ми в щоденній гонці просто не помічаємо цих дрібниць .... потрібно лише зупиниться і усвідомити що ось воно щастя, тут і зараз бомбезна 😻 🔥 щастя для мене - це бачити здорових, живих і щасливих близьких людей поруч, жити позитивно, творити добрі справи і піклуватися про сім'ю і близьких", – написали вони.

Раніше ми писали, що Анна підкорила ідеальним чином в міні. Красуня, яка також є моделлю, володіє неймовірним смаком і її луки завжди привертають увагу шанувальників. Так, дівчина опублікувала серію фото в стильному образі. Зірка позувала в чорній міні-сукні, яка мала клешену спідничку.

Грайливий наряд чи не відкривав види на найпотаємніше. Зверху дочка актриси одягла шкіряний піджак. На ніжки красуня натягнула чорні колготки з принтом з сердечок. Капелюшок і стильні окуляри завершили образ.

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