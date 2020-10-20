Влаштуватися не так вже й складно

У зв'язку з карантином українцям на "дистанційці" стали платити навіть більше, ніж працівники в офісах

Як стало відомо Politeka.net, люди почали активніше шукати роботу в Інтернеті, а кадровики охочіше їх приймають. Про це говорять результати дослідження, яке наводить сайт "Мінфін".

З квітня по вересень 2020-го року кількість офісних вакансій на інтернет-ресурсах збільшилася на 32%, тоді як пропозицій для віддаленої роботи стало більше на 22%. При цьому все більше українців віддають перевагу роботі на дому - на кожне оголошення відгукується в середньому 13 осіб, тоді як виїжджати погоджуються близько п'яти.

Епідемія китайського вірусу в Україні вплинула також на розмір оплати праці, адже в останні місяці компанії готові платити людям за "віддаленку" на 9% в порівнянні з офісною роботою. Хоча середня зарплата співробітників на дому знизилася на 4%. Так у липні-вересні середня зарплата українців, які працюють дистанційно, склала 12 тисяч гривень на місяць, а в офісі - 11 тисяч гривень.

Згідно з дослідженням, найчастіше роботу через Інтернет шукають молоді та малодосвідчені українці - за останній квартал кількість таких оголошень зросла на 24%. Новачкам в середньому платять пристойно - 12,5 тисяч гривень. Серед найпопулярніших і прибуткових сфер зайнятості виявилися:

IT та телекомунікації – зарплата становить в середньому 16,8 тисячі гривень;

Транспорт і логістика – 16 тисяч гривень;

Торгівля та продаж – 11,5 тисячі гривень;

Маркетинг і реклама – близько 10 тисяч гривень.

Найбільш затребуваними вакансіями назвали менеджери Instagram-сторінки, менеджери з продажу, оператори call-центру та адміністратори. На таких посадах роботодавці готові в середньому платити 11,5-18 тисяч гривень.

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