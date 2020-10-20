Російський шоумен Олександр Ревва, який виступає під псевдонімом Артур Пирожков, поділився в мережі одкровеннями про свою дружину Анжеліку

Як передає Politeka, знаменитість розмістив на своїй сторінці в Instagram фотографію Анжеліки в сріблястій сукні з глибоким декольте. Дівчина посміхається, її волосся розпущене, руки складені в районі талії.

"Найбільша удача в моєму житті - це те, що я зустрів тебе, моя Анжеліка. Я ніколи не забуду нашу з тобою першу зустріч - це був найдовший і незабутній вечір в моєму житті. Спасибі Богу за те, що подарував мені тебе!!! Спасибі тобі за божевільну любов, яка робить мене сильним і справжнім чоловіком! Спасибі тобі за найпрекрасніших діток - Алісу і Амелі! Я хочу побажати тобі, моя любов, залишатися такою ж ніжною, красивою і найулюбленішою. Я Люблю Тебе!!! З Днем народження, мій Ангел!!!!" - написав Ревва.

Фанати не пройшли повз цієї публікації. Вони також привітали Анжеліку з іменинами і побажали їй всього хорошого. Також фоловери відзначили квітучий вигляд і красу дівчини.

Також про свій День народження написала в соцмережі і сама Анжеліка. Дівчина вибрала для фото більш відвертий образ, ніж її чоловік. Вона накинула на оголене тіло шкіряну куртку і млосно посміхається в камеру.

"Мій день.. 20.10 🥳 🎂 ✨ я вірю, що в цей день іменинник має VIP прохід в "желанношную" і його бажання вступають в силу в першу чергу 😁 так ось: бажаю нам всім сьогодні більше усвідомленості і доброти.. і ще бажаю чистого неба над головою, чистих морів і океанів, чистого повітря, чистих помислів і чистого серця кожному. Я вас дуже люблю, всіх", - пише Анжеліка.

Привітали дружину Ревви багато знаменитостей, серед яких - Михайло Галустян та Алсу.

"З Днем Народження 🥳 З днем народження! Нехай всі твої бажання обов'язково збудуться!🙏 🏻 😍 Анжеліка, красуня, просто богиня, в захват піддає одне ваше ім'я. Вам Я бажаю завжди бути щасливою і залишатися такою ж красивою! Будь самою мрійливою, яскравою, прекрасною, Будь іскрометною, будь зірочкою ясною, Олександра підкорюй своїм люблячим поглядом, нехай близькі люди завжди будуть поруч", – написали вони.

Не залишилася осторонь і відома співачка Віра Брежнєва, яка привітала дівчину з днем Народження і побажала зірковому подружжю народження хлопчика.

Нагадаємо, що Артур Пирожков різко змінив образ, перетворившись на мачо: "Ну ось, так непогано, а то вічно як дебіл".

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