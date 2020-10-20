Російська зірка Татяна Буланова, популярна в 90-х роках минулого століття, вразила своїм образом

Так, на своїй сторінці в Instagram співачка виклала свіжий знімок, на якому вона, одягнена в яскраво-червоне вбрання, сидить на кріслі і задумливо дивиться на парфумерію, розкладену на столику поруч, повідомляє Politeka.

Крім духів, на столі стоять два свічника, одна свічка практично повністю догоріла.

Фанати, незважаючи на те, що співачка виступає все рідше, викупали її в компліментах, заявивши, що вона залишається їх улюбленицею незважаючи ні на що.

"Красива Танечка💖 💖 💖 найкрасивіша! Коли свою творчість набридло...тоді починаються духи, взуття, чіпси...Це ми вже проходили...приклад Пугачова, Вайкуле і їм подібні. Дуже шкода, що і Таня потихеньку втягується не в своє.... Одружуся😎 😍 😍 🔥 🌷 🌷 🌷 🌷 🌷 Красуня!!!"–- написали шанувальники.

Нагадаємо, кілька років тому Буланова перенесла мікроінсульт, проте дізналася про це, лише навесні 2020-го, коли зробила МРТ. 11 квітня поточного року вона була госпіталізована з підозрою на інсульт, проте досить швидко поправилася.

Раніше ми писали про те, що з'явилися подробиці стану російської співачки Тетяни Буланової, яку днями терміново госпіталізували в Санкт-Петербурзі. Артистка перервала мовчання, і сама звернулася до шанувальників.

Буланова зізналася, що досі перебуває в клініці, і коли її випишуть, поки не знає. Співачка розповіла, що потрапила в лікарню після планового проходження МРТ, на якому виявили щось... Однак, що саме так стривожило лікарів, вона не повідомила.

Тетяна Буланова розповіла про своє ставлення до президента Росії Володимира Путіна. Так, вона заявила, що ідеальною формою державного правління вважає монархію.

Примітно, що Путіна виконавиця монархом не вважає, але перераховує ті якості, якими повинен володіти, на її думку, ідеальний глава держави. Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню Дождь.

"Я, до речі, за монархію. Владою завжди були і будуть незадоволені. І при Єльцині, і при Горбачові, і при Брежнєві. Господи, при Миколі II була революція-то. Завше. І далі потім будуть незадоволені. Чесно кажучи, я вважаю, що будь-яка зміна влади загрожує завжди якимись наслідками. Так. Я підтримую саме монархію. Путін вже майже монарх, але «майже» не рахується. Все-таки президент-це виборна посада", - зазначила артистка.

Нагадаємо, Разіну повідомили про таємну дитину Буланової від зірки ласкавого травня.

Як повідомляла Politeka, біда трапилася з дитиною Тетяни Буланової, люди молять про зцілення.

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