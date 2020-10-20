Российская звезда Татяна Буланова, популярная в 90-х годах прошлого века, поразила изменившися образом

Так, на своей страничке в Инстаграм певица выложила свежий снимок, на котором она, одетая в ярко-красный наряд, сидит на кресле и задумчиво смотрит на парфюмерию, разложенную на столике рядом, сообщает Politeka.

Кроме духов, на столе стоят два подсвечника, одна свеча практически полностью догорела.

Фанаты, несмотря на то, что певица выступает всё реже, искупали ее в комплиментах, заявив, что она остается их любимицей несмотря ни на что.

"Красивая Танечка💖💖💖 самая красивая! Когда своё творчество наскучило...тогда начинаются духи, обувь, чипсы...Это мы уже проходили...пример Пугачева, Вайкуле и им подобные. Очень жаль, что и Таня потихоньку втягивается не в своё.... Женюсь😎😍 😍🔥🌷🌷🌷🌷🌷 Красавица!!!", – написали поклонники.

Напомним, несколько лет назад Буланова перенесла микроинсульт, однако узнала об этом, лишь весной 2020-го, когда сделала МРТ. 11 апреля текущего года она была госпитализирована с подозрением на инсульт, однако довольно быстро поправилась.

Ранее мы писали о том, что появились подробности состояния российской певицы Татьяны Булановой, которую на днях срочно госпитализировали в Санкт-Петербурге. Артистка прервала молчание, и сама обратилась к поклонникам.

Буланова призналась, что до сих пор находится в клинике, и когда ее выпишут, пока не знает. Певица рассказала, что попала в больницу после планового прохождения МРТ, на котором обнаружили нечто... Однако, что именно так встревожило врачей, она не сообщила.

Татьяна Буланова рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину. Так, она заявила, что идеальной формой государственного правления считает монархию.

Примечательно, что Путина исполнительница монархом не считает, но перечисляет те качества, которыми должен обладать, по ее мнению, идеальный глава государства. Об єтом она рассказала в интервью изданию Дождь.

"Я, кстати, за монархию. Властью всегда были и будут недовольны. И при Ельцине, и при Горбачеве, и при Брежневе. Господи, при Николае II была революция-то. Всегда. И дальше потом будут недовольные. Честно говоря, я считаю, что любая смена власти чревата всегда какими-то последствиями. Да. Я поддерживаю именно монархию. Путин уже почти монарх, но «почти» не считается. Все-таки президент – это выборная должность", – отметила артистка.

Напомним, Разину сообщили о тайном ребенке Булановой от звезды Ласкового мая.

Как сообщала Politeka, беда случилась с ребенком Татьяны Булановой, люди молят об исцелении.

Также Politeka писала, что Татьяна Буланова без макияжа поразила новой внешностью: «Изменилась до неузнаваемости».