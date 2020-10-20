Нацбанк попередив українців про хитрощі шахраїв і розповів, як можна від них захиститися

Дуже часто зловмисники використовують фінансовими номерами, щоб викрасти гроші своїх жертв або навіть загнати їх у великі борги, пише Politeka.net. Про основні загрози, пов'язані телефонами, прес-служба НБУ повідомила на офіційній сторінці у Facebook.

У сучасній банківській системі телефонні номери використовують для авторизації в онлайн-банкінгу і для підтвердження різних операцій. Саме на нього відправляють коди підтвердження та іншу важливу інформацію.

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"Ми рідко замислюємося про безпеку та захист інформації про цей номер. Ми повідомляємо його друзям, знайомим і навіть незнайомим людям, залишаємо в анкетах при опитуваннях на різних сайтах і т.д. у той же час шахраї дуже часто полюють за фінансовим номером телефону", - підкреслили в Нацбанку.

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Отримавши фінансовий номер, шахраї можуть знімати гроші з рахунків, розплачуватися за покупки, оформляти кредити і навіть знімати рахунки. Нерідко злочинці обманними шляхами замінюють чужу SIM-карту у операторів, як загублену, і отримують доступ до банківських рахунків справжніх власників. Щоб захиститися від такої загрози, НБУ радить перейти на контрактний мобільний тариф, відключити можливість віддаленої заміни SIM-карти оператором, поставити складний PIN-код і блокування на смартфон, а також ніколи не розголошувати номер стороннім.

Національний банк також розкрив злочинні схеми, які шахраї використовують, знаючи лише номер телефону українця. Так абонентам розсилають повідомлення про нібито "виграш" автомобіля і пропонують ознайомитися з умовами.

"Особа, передзвонює за вказаним номером, де їй пояснюють, щоб отримати свій приз, необхідно сплатити податок у розмірі 1% від його вартості. Для переконливості шахраї навіть можуть створити сайт, на якому є вся інформація про «акцію» та відгуки попередніх переможців", - йдеться в повідомленні.

НБУ закликає не переводити ніяких грошей і нагадує, що податки завжди платять організатори конкурсів.

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