До кінця року українці можуть повернути частину ПДФО, звернувшись до податкової за місцем реєстрації
Про це нагадує Politeka з посиланням на видання Антикор.
Уточнюється, що подібна можливість є у тих, хто працював офіційно, а також витрачав гроші на іпотеку, лікування, навчання і т.п. Так, Якщо в 2019-му українець здійснював виплати за вищепереліченими випадками або ж оплачував страховку, він може написати заяву в фіскальну службу і отримати повернення виплачених податків протягом двох місяців.
Для того, щоб отримати компенсацію, необхідно в податковій службі за місцем реєстрації заповнити декларацію, підтвердити витрати, за які покладається компенсація, отримати кошти на банківський рахунок протягом 60 днів.
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Слід пам'ятати про те, що звернутися необхідно встигнути до кінця поточного року. Розмір компенсації вираховується за формулою: сума витрачених коштів-18%.
Також важливо знати, що компенсація передбачена лише в тих випадках, якщо ви витратили гроші в українських компаніях. Якщо ви, наприклад, лікувалися в Німеччині, то на неї розраховувати не варто.
Раніше ми писали, що в Мінфіні відзвітували про масштабні виплати на карти державного Приватбанку. Про це інформує прес-служба Міністерства фінансів. Йдеться про компенсацію грошей за пробне ЗНО-2020, яке було скасовано через збільшення кількості заражених китайським вірусом.
У профільному міністерстві підкреслили, що станом на 1 жовтня, Міносвіти з ПриватБанком на спеціальні рахунки повернув майже 37 млн гривень (близько 70% від усієї суми).
Тобто, в Україні гроші за скасоване пробне ЗНО-2020 вже отримали майже 150 тисяч осіб.
"Кошти виплачуються на безповоротній основі з Фонду боротьби з хворобою та її наслідками, які були направлені в АТ КБ "Приватбанк" для їх повернення 218 тис.663 учасників. Проведення виплат відбувається в період з 1 липня по 1 грудня 2020 року через відділення ПриватБанку", - йдеться в повідомленні профільного міністерства.
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