До кінця року українці можуть повернути частину ПДФО, звернувшись до податкової за місцем реєстрації

Про це нагадує Politeka з посиланням на видання Антикор.

Уточнюється, що подібна можливість є у тих, хто працював офіційно, а також витрачав гроші на іпотеку, лікування, навчання і т.п. Так, Якщо в 2019-му українець здійснював виплати за вищепереліченими випадками або ж оплачував страховку, він може написати заяву в фіскальну службу і отримати повернення виплачених податків протягом двох місяців.

Для того, щоб отримати компенсацію, необхідно в податковій службі за місцем реєстрації заповнити декларацію, підтвердити витрати, за які покладається компенсація, отримати кошти на банківський рахунок протягом 60 днів.

Слід пам'ятати про те, що звернутися необхідно встигнути до кінця поточного року. Розмір компенсації вираховується за формулою: сума витрачених коштів-18%.

Також важливо знати, що компенсація передбачена лише в тих випадках, якщо ви витратили гроші в українських компаніях. Якщо ви, наприклад, лікувалися в Німеччині, то на неї розраховувати не варто.

Раніше ми писали, що в Мінфіні відзвітували про масштабні виплати на карти державного Приватбанку. Про це інформує прес-служба Міністерства фінансів. Йдеться про компенсацію грошей за пробне ЗНО-2020, яке було скасовано через збільшення кількості заражених китайським вірусом.

У профільному міністерстві підкреслили, що станом на 1 жовтня, Міносвіти з ПриватБанком на спеціальні рахунки повернув майже 37 млн гривень (близько 70% від усієї суми).

Тобто, в Україні гроші за скасоване пробне ЗНО-2020 вже отримали майже 150 тисяч осіб.

"Кошти виплачуються на безповоротній основі з Фонду боротьби з хворобою та її наслідками, які були направлені в АТ КБ "Приватбанк" для їх повернення 218 тис.663 учасників. Проведення виплат відбувається в період з 1 липня по 1 грудня 2020 року через відділення ПриватБанку", - йдеться в повідомленні профільного міністерства.

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