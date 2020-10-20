Російська телеведуча і співачка Ольга Бузова показала незвичайний образ для нового проекту

Вона виклала на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" фото, на якому постала в білій сукні екстравагантного фасону з довгими рукавами, передає Politeka.net. Родзинкою вбрання стала лискуча тканина, відвертий виріз Подолу спереду, а також срібляста сіточка, що прикрасила Ольгу Бузову від шиї до пояса. Знаменитість зробила собі елегантну укладку, залишивши кілька кучерявих локонів.

"Ось такий У мене був образ для одного дуже цікавого проекту 👸 Ви навіть не уявляєте, що сьогодні відбувалося 🤫", - заінтригувала вона своїх шанувальників в описі.

А в коментарях користувачі соцмережі оцінили зовнішній вигляд Бузової, деякі припустили, що мова йде про весілля:

"Ольга стільки сил і енергії. Скрізь встигнути👏 🔥"; "крихта Бузікян"; "неймовірна😍 😍 😍"; "дуже гарний макіяж. Всі зони відмінно опрацьовані. Навіть через фільтри фотошопу це видно. Візажисту просто браво!!!!! 👏👏👏👏💅💅💅"; "Сонечко ти Богиня 🔥👏😍😘❤️👍"; "вау, королева 🔥 🔥 🔥 вогонь, Оля )"; "який гарний образ🌸 🌸 🌸"; "супер, ти красуня, розумниця"; "чекаємо, у що це виллється 👌 мені подобається такий трохи футуристичний стиль❤️"; " це весільна сукня 100%"; "обожнюю такі ланцюги або біжутерію на тіло😍 це нереально красиво виглядає❤️"; "нового нареченого знайшла чи що? 😀 "; "Як порцелянова статуетка"; " ви що з Давою посварилися або розлучилися? Що відбувається?! 🤔".

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