Скандальний законопроект вже зареєстрований в українському парламенті
Про це йдеться на офіційному портал Верховної Ради.
Так, українським школярам хочуть офіційно заборонити користуватися смартфонами та іншими пристроями з виходом в інтернет в навчальний час.
З подібною ініціативою виступив нардеп Олексій Гончаренко, який зареєстрував відповідний законопроект.
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Цей документ передбачає заборону використання гаджетів з підключенням до Інтернету всіма учасниками навчально-виховного процесу під час проведення навчальних занять.
Виняток, як прописано в законопроекті, становлять випадки, коли подібні гаджети використовуються в освітніх цілях, і якщо це діти з особливими освітніми потребами.
Як стверджує автор законопроекту, затвердження цього документа дозволить скоротити випадки інтернет-булінгу, і нібито остаточно вирішить питання з крадіжками дорогих смартфонів в навчальних закладах.
Варто зазначити, що подібний законопроект про заборону гаджетів вже реєстрували взимку у Верховній Раді.
У пояснювальній записці до законопроекту говорилося, що діти не повинні витрачати час на свої смартфони або планшети, оскільки тривале перебування в соціальних мережах або комп'ютерних іграх нібито призводить до нестачі часу на спілкування з батьками, заняття спортом, виконання домашніх завдань і т. п.
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