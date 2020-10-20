Тепер все залежить від нардепів

Скандальний законопроект вже зареєстрований в українському парламенті

Про це йдеться на офіційному портал Верховної Ради.

Так, українським школярам хочуть офіційно заборонити користуватися смартфонами та іншими пристроями з виходом в інтернет в навчальний час.

З подібною ініціативою виступив нардеп Олексій Гончаренко, який зареєстрував відповідний законопроект.

Цей документ передбачає заборону використання гаджетів з підключенням до Інтернету всіма учасниками навчально-виховного процесу під час проведення навчальних занять.

Виняток, як прописано в законопроекті, становлять випадки, коли подібні гаджети використовуються в освітніх цілях, і якщо це діти з особливими освітніми потребами.

Як стверджує автор законопроекту, затвердження цього документа дозволить скоротити випадки інтернет-булінгу, і нібито остаточно вирішить питання з крадіжками дорогих смартфонів в навчальних закладах.​

Варто зазначити, що подібний законопроект про заборону гаджетів вже реєстрували взимку у Верховній Раді.

У пояснювальній записці до законопроекту говорилося, що діти не повинні витрачати час на свої смартфони або планшети, оскільки тривале перебування в соціальних мережах або комп'ютерних іграх нібито призводить до нестачі часу на спілкування з батьками, заняття спортом, виконання домашніх завдань і т. п.

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