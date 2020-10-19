"Не така це проста справа - ходити в гості!"

Філіп Кіркоров зі своїми дітьми прийшов у гості до Максима Галкіна і поділився відповідними фото

Знаменитий російський співак і колишній чоловік нинішньої дружини Галкіна Алли Пугачової опублікував новий пост у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Кіркоров і його діти-Алла-Вікторія і Мартін – стали гостями шоу «Сьогодні ввечері», ведучим якого є Галкін.

На нових фото задоволений співак і малюки позують в компанії інших учасників шоу, в тому числі і Галкіна.

"Сходили з Аллою-Вікторією і Мартіном в гості до Макса. "Не така це проста справа - ходити в гості! У гостях головне - робити вигляд, що ми нічого не хочемо". Хто пам'ятає чия ця цитата? Так ось сьогодні - я саме такий персонаж: безжурний поет. Скоро ексклюзив з життя дітей. Тільки для Максима", - підписав кадри Кіркоров.

Його шанувальники тут же почали коментувати пост.

"Так мило дивитися на щасливу сім'ю, де розчиняються щирість з любов'ю!!!!", "Щастя вам побільше в цьому житті!!", "Наша улюблена Трійця", "як же схожі дітки на тата, особливо синку!", "Які ж ви красиві", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Галкін поділився особистим фото зі своєю дружиною Аллою Пугачовою. На фото молодий Галкін стоїть з квітучою Пугачовою біля стелажа з іграшковими мавпочками. Парочка посміхається і дивиться в кадр.

"18 років тому", - коротко підписав знімок Галкін, тим самим уколів колишнього чоловіка Примадонни Філіпа Кіркорова, який на той період перебував у законному шлюбі зі співачкою.

Нагадавши, Галкін боляче вколов Кіркорова, оприлюднивши кадр з ще його дружиною Пугачовою: "18 років тому...».

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