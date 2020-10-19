Американська фітнес-модель Ана Чері захопила шанувальників, вбравшись в облягаючий спортивний наряд

Знімок зірка викинула в Instagram, передає Politeka.

Так, на фотографії Чері позує в облягаючому топі й штанях, демонструючи бездоганну фігуру. Знаменитість приймає різні пози, показуючи ідеальні принади з різних ракурсів.

"Я занудьгувала за твоїми знімками, Ана. Бездоганна Краса», «Божественна», «ти чудова, Малятко», «виглядаєш на мільйон», «справжня краса", " боже, крихта, це занадто гаряче. Навіть для тебе", "обожнюю тебе", - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося до цього, фітнес-модель Ана Чері вразила сяючим видом в білизні.

Знаменита красуня проводить заняття спортом, а також випускає свою лінію спортивного одягу. Завдяки старанням її тіло стало дуже красивим, і будь-який наряд виглядає на ній неймовірно прекрасно.

Так, Ана Чері опублікувала фото, на якому позувала в червоній білизні. Атласний ліфчик мав великі лямки, що обплітають груди, тому це привертало до грудей ще більше уваги. Бюст спокусливо випирав з білизни і їм не можна було намилуватися.

Нагадавши, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру

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