Ані Лорак показала зворушливе спільне фото зі своєю дочкою Софією

Популярна українська співачка, давно перебралася в Росію, не часто показує шанувальникам свою дочку. Однак, на цей раз Лорак вирішила зробити виняток, поділившись знімком з дівчинкою в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото Лорак виходить з машини, а її 9-річна дочка зворушливо обіймає маму ззаду. При цьому вони обидві щасливо посміхаються.

"Моэ маленьке кошеня!",- емоційно підписала знімок співачка.

Її шанувальники активно коментують фото.

"Наші улюблені. Дуже люблю ваші фотографії з Сонечкою! Неймовірно красиві...", "Шикарного вам вечора", "які красиві дівчатка! Більше стаєте одна на одну схожі", "дві сестрички-подружки", "такі маленькі, милі, Сонечка схожа на вас", "Софочка, лапочка, а мама Богиня", "наші принцеси", "Сонечка вже така доросла, копія мами", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що в Мережу потрапило пікантне фото 42-річної співачки Ані Лорак з коханцем, 28-річним продюсером Єгором Глібом.

На одній з фан-сторінок артистки в Instagram опублікували компромітуючий чорно-білий знімок. У кадрі Єгор жарко обійняв кохану і поцілував в губи. При цьому молодий чоловік відпустив недозволений жест, показавши середні пальці.

Кароліна підігріла інтерес публіки своїм зовнішнім виглядом: співачка була в короткому топі і приспущеній кофті. При цьому склалося враження, судячи з зрадницьки випирають округлостей, що вона була без штанів.

Нагадавши, Ані Лорак обурила непристойними втіхами з коханцем, молодшим за неї на 14 років.

Як повідомляла Politeka, відфотошоплена до блиску Ані Лорак здивувала зовнішністю, важко впізнати.

Також Politeka писала, що сяюча Ані Лорак в кольорах повідомила радісну новину, Каменських не стрималася.