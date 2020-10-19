29-річна українська реперша Alyona Alyona захопила несподіваним чином

Яскраве фото з'явилося на сторінці «Світського життя " в Instagram.

"Реперка Олена Олена зібрала друзів на вечірку-презентацію власного музичного лейблу!» ,- йдеться в повідомленні.

На фото схудла артистка позує в досить незвичному дуже жіночному вигляді. Alyona Alyona, яка зазвичай віддає перевагу зручному спортивному стилю, на цей раз одягла чорну вечірню сукню.

Користувачі Мережі в захваті від таких змін. Артистку навіть складно впізнати.

«У цьому образі Оленка така жіночна. Зачіска теж супер", "чудова дівчина»," я обожнюю Олену-Олену і бажаю її лейблу процвітання і додавання в нього нових талантів", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, нещодавно Alyona Alyona розповіла, як їй вдалося схуднути. Для цього артистка звернулася за допомогою до дієтолога. Разом вони склали новий раціон.

Тепер харчування Alyona Alyona, за її ж словами, перевернулося з ніг на голову. Фрукти замінилися овочами, білок став вареним або на грилі (або сейтан), крупи тільки з низьким глікемічним індексом (ніякого білого рису) і то 3-4 ложки, ніяких молочних продуктів або солодощів, обов'язково оливкова і лляна олія. А ще-ніяких перекусів, тому що вони піднімають цукор в крові.

Нагадавши, на "Танцях з зірками" скандал після виходу Alyona Alyona: "Вам не соромно чуже місце займати?".

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