Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро" показала свою ідеальну фігуру в різних позах

Знаменитість з шикарною фігурою регулярно робить провокаційні знімки, пише Politeka.net.

Так, цього разу співачка постала в різних позах, демонструючи всю свою красу.

Ольга вбралася в облягаючий гольф чорно-білого кольору. Одяг підкреслив форму грудей знаменитості. Талію артистки виділив поясок зі значком "Шанель".

Співачка одягла короткі брючки з блискучою бахромою внизу. Подібна бахрома була і на туфлях Ольги.

Зірка розставляла ніжки на стільці, нахилялася, роблячи селфі - в результаті вдалося додати кадрам "жару".

"Дивлюся, як горять мости", - написала Серябкіна.

Всього за 10 хвилин пост зібрав близько 5000 лайків і багато коментарів.

"Оля: * дивиться, як горять Мости*

Лапусі: * горять від Олі і таких афігенних фоток*

🖤🔥😍🤤", "Яка стильна 🥵🔥❤️", "Королева 👑❤️", "гарна, як завжди 😍❤️👏👏", "Шикарна😍", "Богиня 🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Красуня😍💖", "Занадто гаряче, Олю!!! У мене екран зараз розплавиться😍 🔥", " На цей вогонь можна дивитися вічно 🔥 як втім і на тебе😍", "ти як наркоманка😂 😂 😂 😂", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ольга Серябкіна позувала в шовковій сукні, під якою, можливо, не було білизни, що додавало її образу додаткової інтриги. Тканина обтягнула неймовірні форми знаменитості, зокрема, підкресливши тонку талію і оголивши стрункі ніжки.

Поверх вбрання зірка одягла довге намисто.

"Збираюся вийти на сцену🤍", - підписала фото зірка.

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