Телеведуча з Росії Ольга Бузова, яка за сумісництвом є співачкою, з'явилася перед публікою в екстравагантному вигляді

Провокаційні фото знаменитість розмістила на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Так, на знімках Ольга сидить, широко розставивши ноги, в гримерці. На дівчині чорна блузка, що не приховує її грудей, червона спідниця, сітчасті панчохи і високі чорні чоботи.

На одному з кадрів зірка склала руки на колінах, на іншому – сперлася підборіддям на схрещені руки. У камеру Бузова не дивиться, вигляд у неї задумливий і відсторонений.

""Відьмочка" на зв'язку ️ ️ 🔮 ось ви,,мої хороші, вже подивилися в ефірі три наших прокату 🧊 ⛸ 🙏 🏻 є мої маленькі перемоги над собою, моменти - де я взагалі не задоволена, думок багато, аналізую все ... хоча сама розумію, що потрібно відключитися трошки від усіх роздумів. В даний момент закінчуємо ставити наступний номер...який вже завтра ми виконаємо перед суддями☺ я тримаюся, я буду битися до останнього, так хочеться радувати вас ❤ ️ як вам взагалі, наші номери??🤓 🤓 🤓 ",- підписала кадри знаменитість.

За короткий час пост зібрав рекордну кількість лайків (за 12 хвилин – більше 44 тисяч) і більше число коментарів.

"Оленька продовжуй творити красу! Дуже дивні чоботи 😁 де Дава? Сфотай типу задумалася нічого не зрозуміло🤔 🤔 🤔 але дуже цікаво!!!🤣 🤣 🤣 Олечка, виступ був просто 🔥 🔥 🔥 здоров'я тобі! Ви велика молодець з нуля досягли результатів. Не хочеться ображати конкурентів, але один вже вмів кататися, а актриса з кухні взагалі не катається, її партнер тягає тільки в підтримках. Заради чого так надриватися. Все вже і так довела", - написали фоловери Бузової.

Раніше ми писали, що Ольга Бузова з'явилася перед публікою в екстравагантному вбранні. Провокаційні знімки артистка розмістила на своїй сторінці в Instagram, де зібрала багатомільйонну аудиторію. Днями Бузова відвідала зіркову прем'єру мюзиклу під назвою «Шахи».

Для цього заходу вона вибрала екстравагантний образ: вона одягла ультракоротку оксамитову сукню чорного кольору з масивними рукавами і крислатий капелюх. Свій образ вона доповнила маленькою сріблястою сумочкою і величезними сережками.

Нагадаємо, що Бузова закинула ноги на спортивного мачо і зачарувала пружними сідницями: "Дава ще не...".

Як Politeka писала, що зухвала Бузова в шкіряному топіку заінтригувала новим хітом: "рознос, Оль".

Також Politeka повідомляла, що збуджена Бузова ледве втримала свої квіточки в руках, оцінила навіть Семенович: "Крутиші".