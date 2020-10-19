Відома модель Олена Омович, яку називають українською Кардашьян, подражнила безсоромним вбранням прямо на вулиці

Як передає Politeka.net, дівчина розмістила в мікроблозі "Instagram" серію фотографій, на яких покрасувалася привабливою фігурою. Для цього вона вбралася у відверте плаття тілесного кольору, крізь яке просвітилася її талія. Матові "чашечки" прикрили її бюст і одночасно зробили на них акцент. Судячи з оголених плечей, Олена не стала надягати нижню білизну.

Поверх сукні модель накинула шубу з соболиного хутра, яка відмінно доповнила осінній образ. Красуня похизувалася обновкою на камеру, раз у раз приспускаючи верхній одяг для дивовижного вигляду. На одному з фото Олена Омович розставила ноги, вип'ятила стегно і відчинила шубу, дозволивши милуватися своїми формами.

"Закохалася в цю соболину шубку", - підписала знімки Українська Кардашьян.

Користувачі соціальної мережі в коментарях оцінили зовнішній вигляд Олени і залишили багато відгуків:

"Олена, ти дуже розкішна 😍"; "ідеальний вигляд, така красуня"; "Красиво і сексуально"; "це пальто виглядає приголомшливо. 🔥 🔥 "; "Вам би кілограм 5-7 набрати"; "Вавунові груди ... ними і вбити можна".

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