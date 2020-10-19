Популярна співачка і актриса Дженніфер Лопес показала розкішний образ в білих мереживах

Образи Лопес копіюють безліч жінок, а тому фото з Дженніфер з примірювальної, гримерки і перед концертами особливо актуальні. Фотографи Лопес намагаються завжди охопить всі деталі образів зірки, щоб вдало підкреслити її красу. У 51 рік красуня виглядає років на двадцять молодше свого віку.

Ключовий момент всіх образом зірки і навіть її макіяжу – багато золотого блиску. На вилицях яскравий хайлайтер, на повіках переливається шиммер, на губах нюдовая помада або (частіше) глянсовий блиск для губ, як видно на одному з фото. Також зірка використовує багато бронзера.

Рум'яна в рудувато-бежевій або коралово колірній гамі часто ідеально доповнюють її макіяж, а накладні вії роблять погляд більш відкритим. Зазначимо, візажиста Дженніфер Лопес звуть Скотт Барнс. Його обожнюють і співачки на кшталт Крістіни Агілери або Селін Діон.

Ідеально завершує новий образ Лопес цього разу тонке плаття з білих мережив.

Також на фото, недавно представленому в Instagram одним з фан-акаунтів, видно, що Дженніфер і правда чудово стежить за собою, а її шкіра дуже підтягнута і доглянута. Знаменитість зовсім не виглядає на свій вік, тому може дозволити собі пікантні деталі в нарядах. Наприклад, оголена спина і глибоке декольте без зайвої демонстрації бюста.

Навіть так нове фото виявилося гаряче обговорюваним серед шанувальників:

"Розкішна жінка, на неї треба рівнятися❤️❤️; щасливої неділі красивого дня; красива і дуже приваблива жінка, просто таки ідеальна💜 Ей, ти ж нічого не приховала?💜 💋 ; мені здається, ніби ви не знаєте, що таке старість💋; щасливої неділі, я не буду занадто грати з тобою👍 👌 👊; така красива🌹 😘 😘; хмммм щасливої неділі. Спасибі за тебе :); чарівна і мила спонтанна чудова леді любов 💕».

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