Фан-група актриси Тетяни Кравченко, яка зіграла Валюху Будько в серіалі "Свати", розчулила соцмережі цікавим знімком

Як повідомляє Politekа, посилаючись на сторінку фан-групи в Instagram, в соцмережі показаний кадр з шостого сезону улюбленого глядачам серіалу, на якому відображені всі головні герої фільму.

Дія відбувається на лижному курорті - на всіх акторах зимовий спортивний одяг, стоять вони на засніженому полі, ззаду-підйомник.

"Всі разом 😍", - підписаний кадр.

Фанати із захопленням оцінили новий пост. За 20 неповних хвилин вони поставили майже 1700 лайків, а в коментарях пишуть, що цей кадр - з однієї з найцікавіших серій 6-го сезону "Сватів".

"Дивлюся саме цю серію 😂 😂 😂 👍 👍 👍 👍 👍 👍 ух, які молодці!👍 Найкрутіший серіал!!!! 👍 👍 👍 👍 👍 Після перегляду цієї серії, повезла дитину показати сніг саме в Буковель. Таке задоволення отримали класна серія сьогодні дивилася))😊", – написали вони.

Раніше ми писали, що Тетяна Кравченко розвеселила соцмережі новим роликом. Актриса розмістила уривок з улюбленого глядачам серіалу, який сьогодні актуальний як ніколи.

За сюжетом Валюха приходить в гості до подруги і між ними відбувається такий діалог:

- Любко, ти вдома?

- Вдома!

- А чого ти замкнулася?

- Чого треба, того й замкнулася.

- Ти що, захворіла?

- Я-то ні, а ось ти... А ти чого без маски?

- Та я в магазині була, на шо мені маска?

- По телевізору показували, що грип передається повітряно-крапельним шляхом.

- Який грип, що ти несеш?

- Ти думаєш, у людей очей немає. Іван сказав, Як тільки Мітяй поросят приніс, відразу сват захворів. Я думала пролом, а потім дивлюся - ви все по двору в намордниках ходите!

"Актуально в нинішній час", - підписала ролик актриса.

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