Після сенсаційної поразки від американця Теофімо Лопеса і втрати чемпіонскх поясів на українського боксера Василя Ломаченка обрушилася нова біда

Спортсмен вилетів з 20-ки кращих боксерів світу за версією BoxRec, рередает Politeka.net.

Зараз 32-річний боксер розмістився на 27-му рядку рейтингу, а його 23-річний суперник, який залишив українця без трьох чемпіонських титулів, розташувався на 11-му рядку.

Таким чином, єдиним боксером з України в першій 20-ці світового рейтингу є Олександр Усик, який займає 17-е місце.

Лідером рейтингу є мексиканський боксер Сауль Альварес.

Як відомо, в ніч з 17 на 18 жовтня в Лас-Вегасі відбувся бій між українцем й американцем.

Після 12 раундів за одноголосним рішенням суддів перемогу здобув Лопес: 116:112, 119:109, 117:111. Тепер він є володарем чемпіоном світу в легкій вазі і володарем поясів WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) і WBO (Всесвітньої боксерської організації), якими до цього володів Ломаченко, а також поясу IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Українець вже заявив, що він не згоден з рішенням суддів присудити перемогу американцеві Теофімо Лопесу в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.

Раніше ми писали про те, що Олександр Усик прокоментував поразку Ломаченка віршем Бориса Пастернака "Бути знаменитим негарно".

Нагадаэмои, Ломаченко здивував визнанням після сенсаційної поразки Лопесу.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко зчепився з батьком Лопеса.

Також Politeka писала, що знайшовся боксер, який поб'є Ломаченка.