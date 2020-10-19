У Верховній Раді пропонують зобов'язати українців платити більше грошей при реєстрації автомобілів

Як пише Politeka.net, відповідний законопроект вже зареєстрували на офіційному сайті парламенту. Згідно з документом, вартість автомобільного номера і бланка реєстрації зросте з 550-590 до 619-1019 гривень. Якщо його приймуть, зміни набудуть чинності через шість місяців з моменту затвердження.

Законопроект передбачає розміщення всіх вільних номерів, крім елітних, в Єдиній базі даних. За новими правилами при реєстрації власник отримає лише свідоцтво, а саму табличку доведеться замовляти на спеціалізованих підприємствах, які отримали таке право. Громадянам покажуть список організацій, які зможуть створити потрібний номерний знак у повній відповідності з державними нормами.

Автори законодавчої ініціативи, вважають що їхня ідея допоможе українському бюджету зберегти близько 483 мільйонів гривень, адже зараз потрібно проводити тендер на виготовлення знаків, витрачати гроші на транспортування та зберігання готових виробів. Часом витрати виходять вище, ніж собівартість номера і призводять до збитків для держави.

Раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроект, який змінить розподіл коштів, отриманих за рахунок дорожніх штрафів. Пропонується половину грошей, виплачених водіями, відправляти до бюджету населеного пункту, де сталися правопорушення.

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