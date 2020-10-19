Великі суми грошей зникають з карт Приватбанку без відома їх власників

Про такий випадок розповів українець у відгуку на сайті Мінфін. За його словами, 16 жовтня, з його карти незаконно були списані 258 доларів або 7363,25 грн. Українець запевняє, що не проводив цю операцію і не підтверджував її, а також не отримував жодних повідомлень про її проведення. Крім того, чоловік підкреслює, що не надавав третім особам ні свою карту, ні будь-яку інформацію про неї.

У виписці українець прочитав, що нібито здійснив покупку на іноземному сайті.

"Я володар картки, вона досі при мені, в гаманці. Ніяким третім особам ні картка, ні інформація з неї не передавалсь, ніяких переказів чи оплат, я звісно, також не робив...Побачивши цю незаконну операцію по моїй картці - відразу подзвонив оператору Приват Банку, на що вона спочатку говорила, що я щось купив і забув про це! (Це взагалі здоровий глузд?!), однак потім все ж заблокувала мою картку і порадила погуглити сайт на який пішли гроші", - розповів українець.

Він знайшов вказаний сайт і написав його власникам, а також готується подати заяви в поліцію і в Службу безпеки Приватбанку.

"Також прошу роз'яснити наступні пункти:

1) На що і як були списані кошти з мого кредитного балансу?

2) Яким чином пройшла авторизація операції в іноземній валюті, з-за кордону, без будь-якого підтвердження операції з мого боку? Чому банк пропускає такі сумнівні операції?

3) Чому після блокування картки і подачі (через оператора банку) заявки на повернення коштів — призначення платежу даної операції змінилось просто на «покупка»? Це що, ховання слідів?", - написав клієнт банку.

У свою чергу, представники Приватбанку підкреслили, що для списання грошей з карти стороннім сайтом потрібно, щоб раніше на сайті були введені дані карти.

"З нашого боку вже створена заявка. Вона прийнята в роботу. Регламент розгляду заявки становить до 120 днів з моменту її реєстрації...якщо ви ще не надавали документи, надайте, будь ласка, наявні у Вас: чеки, скріни, листування з магазином або банком, в якому була операція", - написали представники банку.

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