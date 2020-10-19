33-річна українська співачка Настя Каменських на власному досвіді постаралася показати публіці, як погано затягувати з походом до лікаря

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, на яких постала трохи втомленою, без косметики, але з важливим зверненням.

Так, Настя розповіла, що щойно вийшла з кабінету лікаря-стоматолога. Дівчина продемонструвала злегка опухлу щоку і поскаржилася, що через уколи, їй здається нібито деформувалася губа (принаймні, такий ефект буває після використання знеболюючих).

"Друзі, я вам раджу ніколи не відкладати дантиста. Краще прийти перевіритися, подивитися, може, якісь у вас там є нюансики, які можна підправити. Тому що потім доведеться робити в два рази більше. Як мені! Ой, я намагаюся посміхнутися, а у мене ... уколи там... І якось деформується губа, ні? Коротше, будь ласка, особливо, якщо дивляться мене діти, не бійтеся - робіть зубки, це найголовніше взагалі, якщо чесно, і найстрашніше...", - звернулася до українців співачка, яка врешті-решт таки посміхнулася, приклавши руку до щоки з хворим зубом.

Раніше ми повідомляли, Каменських розбурхала фото в білому халатику, сидячи на бортику ванни. Тканина злегка задралася, оголивши її чарівні засмаглі ніжки. Настя млосно подивилася в камеру, заговоривши в підписі про важливість релаксації.

"Відпочинок і розслаблення - необхідна частина роботи і життя в цілому. Тільки в розслабленому стані ми здатні бачити ширше, ясно сприймати нову інформацію, креативити й творити", - поділилася думками співачка.

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