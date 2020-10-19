У жовтні на українців обрушаться магнітні бурі, які затримаються більше ніж на тиждень

Сильна магнітна буря вдарить по українцях вже 21 жовтня і протримається до 29 числа, пише «Сьогодні». Відзначається, що вже 20 вересня люди можуть відчути нездужання.

Найбільш небезпечний період майбутньої бурі очікується з 21 по 24 жовтня. Другий удар припаде на 27 число. Навіть цілком здорові люди можуть відчути вплив магнітного шторму на собі. Ті люди, які є метеозалежними, будуть відчувати нездужання і головні болі.

Астрологи рекомендують в період з 21 по 29 жовтня більш серйозно поставитися до свого здоров'я. Намагайтеся уникати стресів, відмовтеся від надмірних фізнавантажень і більше відпочивайте. Якщо ви відчуваєте нездужання, пийте більше води і віддавайте перевагу легкій їжі. Відзначається, що в період бур не можна перенапружуватися. Потрібно більше відпочивати і розслаблятися.

Щоб максимально спокійно пережити магнітні бурі, потрібно більше спати, пити чаї з травами, медитувати. У хід можуть йти будь-які розслаблюючі техніки, які дозволяють відновити енергію.

Експерти відзначають, що під час магнітних бур може здавати не тільки організм людини, а й техніка.

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