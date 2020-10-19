Українцям нагадали про штраф, який може виникнути, як то кажуть, на порожньому місці

Покарання стосується безвідповідальних водіїв. Згідно Правил дорожнього руху забороняється експлуатація авто з рівнем протектора шин, нижче дозволеного. Для легкових машин цей показник становить не менше 1,6 мм, нагадує автовласникам "Дорожній Адвокат".

Відзначається, що належна висота протектора забезпечує належне зчеплення автомобіля з дорогою не тільки взимку, а й цілий рік.

Українців попередили, зношеність шин може призвести до:

втрати впевненого керування автомобілем;

збільшенню гальмівного шляху до зустрічного об'єкта - більше, ніж очікувалося;

гідроплануванню - втраті контакту з дорогою через шар води;

вибуху шини - в разі нерівномірного зносу і підвищення тиску.

Про все це слід пам'ятати, так як на кону питання здоров'я, життя і смерті.

За словами юристів, при встановленні факту управління з рівнем протектора шин нижче дозволеного, інспектор повинен винести штраф у розмірі 340 грн. (ч. 1 ст.121 КУпАП). Якщо таке порушення вчинено повторно протягом року, то водія можуть позбавити права керування на строк від трьох до шести місяців (ч.4 ст. 121 КпАП).

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Інформація про цей штраф викладена в нормах статей №470 та №481 Митного кодексу, який почав діяти з 22 серпня минулого року. Правда, за даною статтею водіїв залучали досить рідко, частіше люди відбувалися меншою "кров'ю" - штрафами в розмірі 8,5 або 17 тис. гривень.

Варто пам'ятати, що стаття Конституції №58 передбачає, що людина не може відповідати за діяння, які на момент їх звершення не визнавалися державою як порушення закону. Тому, якщо вивезення автомобіля відбувалося в момент до 22 серпня 2019, то такі дії не можуть кваліфікуватися за «новим» законом як правопорушення.

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