Молода коханка Тарзана, актриса Анастасія Шульженко вразила новою витівкою

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала фото, на якому осідлала жеребця. Красуня залізла верхи на коня і здивувала неймовірним трюком, застигши в позі подібно цирковим артистам.

"Мені терміново потрібні тренування! Хочу відчувати себе живою", - підписала знімок актриса.

За годину пост зібрав майже 200 лайків. У коментарях Анастасії залишили масу компліментів.

"Ух ти", "Ого! Дуже ефектно!!! І несподівано", "скакові-тільки кобили (Вас з Тарзаном і те віднесло)», «молодець дівчинка! Удачі тобі», «ви дуже красива», "та ж фігня", - пишуть користувачі Мережі.

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Відзначимо, що Шульженко, незважаючи на запевнення, що роман з Тарзаном був не заради піару, продовжує ходити на ефіри ток-шоу і нагадувати про себе всіма можливими способами. Так, днями вона опублікувала відео з салону краси, попросивши стиліста заспівати пісню Наташі Корольової "Жовті тюльпани". Сама актриса єхидно посміхалася на відео.

Тим часом, Корольова відчайдушно намагається припинити цькування в мережі і на телебаченні. Вона опублікувала у себе в Instagram відео з фотографіями найміцніших пар російського шоу-бізнесу і задалася питанням, хто з них постраждає наступним.

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Кто следующий? Чья семья будет унижена и растоптана организаторами теле-шоу, которым хочется думать, что грубейшие вмешательства в частную жизнь с позиции «третейского суда» останутся для них безнаказанными? Продюсеры спецпроектов государственных и не только каналов разрабатывают, финансируют, режиссируют и внедряют подставных людей в эти низкопробные, аморальные спектакли. Ради рейтингов просмотра своих желтых передач они готовы причинить массу проблем, поссорить, посеять недоверие и вражду! Мы - публичные люди - имеем такие же права на защиту себя и своих семей, как и непубличные. Закон один для всех! Когда начинается травля медийных людей, хочется сказать: Одумайтесь! А если и к Вам в дом залезут эти злобные клоуны? Уберите грязные лапы от наших семей!!! #стопмедиабуллинг #киберсталкинг #человекизакон #семья #любовь #наташакоролева #символюности

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Нагадаємо, що Шульженко з лікарняного ліжка завила про несправедливість: "за що я так важко розплачуюся?".

Як повідомляла Politeka, Шульженко після реанімації висунула жорсткий ультиматум чоловіку Корольової: "якщо він публічно...".

Також Politeka писала, що скандал Тарзана з коханкою може обернутися сліпотою, такого Корольова точно не очікувала: "термінова операція".