32-річна українська телеведуча Леся Нікітюк подражнила публіку черговим пікантним знімком

Як повідомляє Politeka.net, дівчина похвалилася свіжим знімком у своєму мікроблозі в Instagram. На фото Леся сидить на стільці, на ній надіті короткі джинсові шорти, що дозволяють фанатам насолодитися довгими засмаглими ногами знаменитості і біла блузка, що відкриває плечі і груди Лесі.

На голові у знаменитості - червоний вінок, в розпущене волосся заплетені квіти. На пальці Нікітюк можна побачити колечко. Леся повідомила своїм шанувальникам, що чекає від них подарунків на свій День народження. Нагадаємо, Леся народилася 19 жовтня 1987 року в Хмельницькому.

"Одягла віночок, сіла на стільчик і чекаю привітань😁 я дякую Богові за можливості і реалізацію! Спасибі батькам за свій оптимізм) спасибі друзям за те, що ви є ❤️ кращий подарунок це Ле Маршрутка о 18.00 на Новому каналі 🎉 🎉 🎉 і вафельний торт мами Кет😋 P. S. А вам мої улюблені 3500000 цукерок з горішком😘 😘 😘", – підписала знімок знаменитість.

Фанати навперебій почали вітати свою улюбленицю з її святом, бажаючи в коментарях міцного здоров'я і творчих успіхів. Також вони відзначили нове фото ведучої великою кількістю лайків: так, всього за годину "сердечок" під постом з'явилося майже 64 тисячі.

"😍😍😍😍😍красунечка Щиро вітаю з днем народження😍😍😍 Ніколи не втрачайте оптимізму❤️ і завжди залишайтеся на позитиві👍. Міцного здоров'я та успіхів❤️🤗 💐 З Днем народження дорога наша зірочка ♥️♥️♥️ 🔥🔥🔥❤️❤️😂 з днем народження Лесюнечка!❤ ️ З з днем народження красуня!!!! Ми любимо тебе всією родиною!!! Здійснення всіх мрій та бажань, шаленого кохання❤️❤️❤️❤️🎂🎂🎂 Вау атобі так ліче З Днем народження💖 💖 💖нехай життя завжди вам посміхається😍", - написали люди.

Раніше ми писали, що 32-річна українська телеведуча Леся Нікітюк подражнила публіку "смачним" фото. Красуня опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала свої засмаглі ніжки і більше нічого. Для вдалого кадру зірка розташувалася на балконі з прекрасним видом на аквапарк і пляж.

Дівчина взула розкішні туфлі червоного кольору і задумалася над тим, яка нога краще - ліва або права?

"Не можу визначитися... 1я або 2я??? Нога красивіше☺️ 🍊🍊🍊👇🏻", - з гумором підписала фото Леся.

Нікітюк виставила в Instagram фото в тих же туфлях, про які мова вище, але в цей раз показала себе повністю. Дівчина стояла на балконі у фіолетовій міні-сукні на запах, демонструючи довжелезні ніжки. Леся млосно підняла руку до голови і кинула чарівний погляд в об'єктив. Телеведуча ніяк не підписала знімок, крім смайликів з "чортиками".

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