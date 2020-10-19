Популярна співачка Світлана Лобода вразила відвертим знімком на честь дня народження і натяком на весілля
Як передає Politeka.net, серію фото у ванній зірка опублікувала у себе в Instagram. На фото співачка позувала в прозорому ліфчику, через який проглядалися її груди.
Але особливу увагу користувачів мережі привернуло кільце Лободи на безіменному пальці і багатозначна фраза, присвячена таємному чоловікові.
«У мене є ви, ваша любов,
обожнювана сім'я.
У мене є ти...",- підписала фото зірка.
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Пост артистки викликав бурхливу реакцію в мережі. Шанувальники стали розпитувати артистку про майбутнє весілля.
"А у когось весілля скоро!", "Ти про Тілля?)", "Кільце, я так розумію, для заручин", "Скоро весілля?", "Ага, пропозицію Свєті Тілль зробив", - пишуть люди.
При цьому ювеліри звернули увагу на якість кільця і його розмір. У коментарі "КП" дизайнер ювелірних прикрас Діна Джафарова припустила, що на пальці Світлани дійсно кільце на заручини. Але не просте, а 10-ти каратний діамант огранювання «Emerald». Джафарова вважає, що кільце Лободи коштує більше мільйона доларів.
"Якщо робив приватний ювелір, то близько 800 тисяч доларів. А якщо кільце відомого бренду, то воно буде коштувати приблизно $1,5 млн», - зазначила вона.
Відзначимо, що Лобода і раніше світила це кільце на пальці.
Нагадаємо, що зовнішність молодшої дочки Світлани Лободи викликала переполох: "чому синці...".
Як повідомляла Politeka, сяюча Лобода залізла у ванну і показала зайве в тонкому ліфчику: "Монро нашого часу".
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