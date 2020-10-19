Популярна співачка Світлана Лобода вразила відвертим знімком на честь дня народження і натяком на весілля

Як передає Politeka.net, серію фото у ванній зірка опублікувала у себе в Instagram. На фото співачка позувала в прозорому ліфчику, через який проглядалися її груди.

Але особливу увагу користувачів мережі привернуло кільце Лободи на безіменному пальці і багатозначна фраза, присвячена таємному чоловікові.

«У мене є ви, ваша любов,

обожнювана сім'я.

У мене є ти...",- підписала фото зірка.

Пост артистки викликав бурхливу реакцію в мережі. Шанувальники стали розпитувати артистку про майбутнє весілля.

"А у когось весілля скоро!", "Ти про Тілля?)", "Кільце, я так розумію, для заручин", "Скоро весілля?", "Ага, пропозицію Свєті Тілль зробив", - пишуть люди.

При цьому ювеліри звернули увагу на якість кільця і його розмір. У коментарі "КП" дизайнер ювелірних прикрас Діна Джафарова припустила, що на пальці Світлани дійсно кільце на заручини. Але не просте, а 10-ти каратний діамант огранювання «Emerald». Джафарова вважає, що кільце Лободи коштує більше мільйона доларів.

"Якщо робив приватний ювелір, то близько 800 тисяч доларів. А якщо кільце відомого бренду, то воно буде коштувати приблизно $1,5 млн», - зазначила вона.

Відзначимо, що Лобода і раніше світила це кільце на пальці.

Нагадаємо, що зовнішність молодшої дочки Світлани Лободи викликала переполох: "чому синці...".

Як повідомляла Politeka, сяюча Лобода залізла у ванну і показала зайве в тонкому ліфчику: "Монро нашого часу".

Також Politeka писала, що Лобода в облягаючому вбранні і окулярах раптово нагрянула до Києва: "Термінатор".