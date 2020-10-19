Російський боксер, екс-чемпіон світу в напівважкій вазі Сергій Ковальов відреагував на поразку українського спортсмена Василя Ломаченка

У сторіз свого Інстаграм росіянин, який зараз перебуває в Майямі, розкритикував рішення суддів, які віддали перемогу американцеві Теофімо Лопесу, передає Politeka.net.

Відразу після бою Ковальов дуже емоційно висловився про побачене на рингу.

"Одноголосним рішенням виграв... Лопес? Да годі! Бл**ь, та ні. Нічия ще згоден, але ні фіга. Ось так мрії ламають, бл**ь. П**ріли, с*ка. Та ні, ну бл**ь. У Ломаченка точніші були удари. Удари Лопеса, бл**ь, припадали на захист, на рукавички. Гаразд, дякую всім за перегляд. Б**дь. Ось так твориться американська липова чемпіонська історія", – цитує боксера Хsport.ua.

Наступного ранку, коли емоції вляглися, росіянин записав нове відео, де вже більш спокійно оцінив те, що трапилося.

"Ми приїжджі, хто сюди приїжджає за своєю мрією, її нам не дають. Це було підтверджено вчорашнім рішенням. Мало не всі раунди віддавали місцевому бійцеві Лопесу. Так от, моя думка, що Вася виграв по раундах 7: 5. Ну, в крайньому випадку, нічия була б адекватним рішенням, і було б підгрунтя до реваншу. А зараз просто зрозуміло, що все забрали, віджали і послали на**р", – розповів він з балкона.

Розніс у пух і прах рішення суддів й екс-чемпіон IBF Intercontinental у першій важкій вазі Анатолій Дудченко.

"Всі, хто розуміє в боксі, Лома виграв бій!! Продажні виродки, Ковальова з Уордом злили і Лому теж. Хто радіє перемозі Лопеса – той один з тих, кому завжди допомагали! І вони просто фейк! Лома Чемп", - написав він на своїй сторінці у Фейсбуці.

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