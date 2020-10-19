29-річна українська реперша Alyona Alyona потрясла несподіваним "акробатичним" трюком в поїзді

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких постала в нескромній позі.

Так, задоволена Олена Савраненко (справжнє ім'я співачки, - ред.) під час поїздки на поїзді, в спортивному костюмі і з книгою, сіла зручніше, задерши обидві ноги вище голови і поклавши їх на сидіння попереду. Благо, реперша розбулася, залишившись в білих шкарпетках.

"Сьогодні мчала на форум в Запоріжжя✨ як то кажуть з корабля на бал😏

Дорога у нас була довга, тому захопила з собою чіпси! А щоб ви не думали, що я не дотримуюся дієти, то скажу вам, що вони корисні і смачні! Взяла з собою чіпси з норі і батата! Діліться в коментарях, що ви берете з собою в дорогу? Може по-старому ковбаску і варені яйця? 😂", - підписала фото Alyona Alyona.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, деякі зробили їй зауваження. Не втрималася від коментаря й співачка Джамала, відправивши "смайлик".

"Моя ж ти лапуля! Тобі зручно?!"



"Мати, по багатому 🙄 😉 "

"Це неввічливо"



"Жінко чому без пива)"

"Та ні, ковбаска вже не прокачує, запах у неї капець просто який, яйця то звісно святе😅 але ні, зараз беру якусь булку або якісь горішки, банани, яблука. Ось побачила ці чіпси, самій захотілося😍 До речі, так зручно їхати?😉"

"Ой як така гарна! ❤️"

"Ух ти ! Хотіла б вас зустріти в поїзді, пощастило комусь !)"

"Це зручно😎"

Раніше ми повідомляли, Alyona Alyona, яка залишила шоу "Танці з зірками", поділилася своїми емоціями з приводу участі в проекті.

"І сумно, і радісно✨ За все своє життя я ніколи не бувала в дитячих таборах. Але і через багато років я змогла відчути ту атмосферу. Це сталося на @tanci1plus1. Зустрічатися разом на репетиціях і після, жити за розкладом, а в дні ефірів навіть харчуватися за розкладом😂 я вдячна цьому проекту, що могла випробувати себе і своє тіло, розкрити себе з різних сторін", - писала реперша у себе в Instagram.

Нагадавши, на "Танцях з зірками" скандал після виходу Alyona Alyona: "Вам не соромно чуже місце займати?".

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