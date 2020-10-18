Популярний російський актор Віктор Логінов, відомий роллю Гени Букіна у серіалі «Щасливі разом», вчетверте відправився під вінець
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Добрий день! Я Віктор, і я алкоголік», - жартує актор під час поїздки в ліфті.
Однак дружина актора-Марія Гуськова не розгубилася, додавши:»сьогодні ми всі алкоголіки".
Також Логінов поділився кадрами з самого лімузина молодят. У ньому він грайливо цікавиться, куди вони їдуть.
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"У ЗАГС", - відповідає Гуськова.
Уточнимо, що знімки були опубліковані в Сторіз, тому шанувальники не могли що-небудь сказати.
До цього ми розповідали, що зірка російського серіалу "Щасливі разом" Віктор Логінов перестав приховувати роман з молодою коханкою
Відомий російський актор, якому заборонили в'їзд в Україну, похвалився знімком з 21-річною коханою Марією Гуськовою.
Фото Віктор Логінов опублікував у своєму Особистому Instagram.
Зірка" Щасливі разом " вперше показав спільне фото з 21-річною коханою, яка на п'ять років молодша за його доньку.
Користувачі миттєво відреагували на публікації й привітали Віктора Логінова з прекрасним вибором другої половинки.
Нагадавши, Російська вдова впоралася з горем в обіймах іншого чоловіка.
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