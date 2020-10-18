Популярний російський актор Віктор Логінов, відомий роллю Гени Букіна у серіалі «Щасливі разом», вчетверте відправився під вінець

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Добрий день! Я Віктор, і я алкоголік», - жартує актор під час поїздки в ліфті.

Однак дружина актора-Марія Гуськова не розгубилася, додавши:»сьогодні ми всі алкоголіки".

Також Логінов поділився кадрами з самого лімузина молодят. У ньому він грайливо цікавиться, куди вони їдуть.

"У ЗАГС", - відповідає Гуськова.

Уточнимо, що знімки були опубліковані в Сторіз, тому шанувальники не могли що-небудь сказати.

До цього ми розповідали, що зірка російського серіалу "Щасливі разом" Віктор Логінов перестав приховувати роман з молодою коханкою

Відомий російський актор, якому заборонили в'їзд в Україну, похвалився знімком з 21-річною коханою Марією Гуськовою.

Фото Віктор Логінов опублікував у своєму Особистому Instagram.

Зірка" Щасливі разом " вперше показав спільне фото з 21-річною коханою, яка на п'ять років молодша за його доньку.

Користувачі миттєво відреагували на публікації й привітали Віктора Логінова з прекрасним вибором другої половинки.

Нагадавши, Російська вдова впоралася з горем в обіймах іншого чоловіка.

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