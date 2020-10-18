Популярный российский актер Виктор Логинов, известный ролью Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», в четвертый раз отправился под венец
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Добрый день! Я Виктор, и я алкоголик», - шутит актер во время поездки в лифте.
Однако супруга актера – Мария Гуськова не растерялась, добавив: «Сегодня мы все алкоголики».
Также Логинов поделился кадрами из самого лимузина молодоженов. В нем он игриво интересуется, куда они едут.
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«В ЗАГС», - отвечает Гуськова.
Уточним, что снимки были опубликованы в Сторис, поэтому поклонники не могли что-либо сказать.
До этого мы рассказывали, что звезда российского сериала "Счастливы вместе" Виктор Логинов перестал скрывать роман с молодой любовницей
Известный российский актер, которому запретили въезд в Украину, похвастался снимком с 21-летней возлюбленной Марией Гуськовой.
Фото Виктор Логинов опубликовал в своем личном Instagram.
Звезда "Счастливы вместе" впервые показал совместное фото с 21-летней возлюбленной, которая на пять лет младше его дочери.
Пользователи мгновенно отреагировали на публикации и поздравили Виктора Логинова с прекрасным выбором второй половинки.
Напомним, российская вдова справилась с горем в объятиях другого мужчины.
Как сообщала Politeka, Голливуд потряс новый скандал, связанный с домогательствами.
Также Politeka писала, что актеров любимой «Маргоши» спустя 10 лет не узнать.