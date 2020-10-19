Курс валют в Україні 19 жовтня спровокує паніку на міжбанку, почавши тиждень з грандіозного падіння

Долар почне робочий день з плюса в 0,0284 пункту. Євро підніметься ще більше: міжбанк відкриється з +0,1254, передає Politeka.

Фахівці з Національного банку стверджують, що курс валют 19 жовтня буде наступним:

100 доларів – 2836,49 грн;

100 євро - 3330,18 грн.

Гривня, попри нищівні удари, буде і далі стримувати російську гривню. Передбачається, що за десять рублів потрібно буде віддати трохи понад три з половиною гривені.

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Економічні експерти майже зійшлися на думці: українська валюта до 25 жовтня буде зміцнюватися.

Але Андрій Шевчишин зазначив, що курс долара може значно зрости, оскільки на позачерговому засіданні НБУ можуть пройти кадрові перестановки.

"Ринок може відреагувати черговою хвилею волатильності й ослабленням гривні. НБУ знову буде змушений купірувати проблему інтенсивними продажами валюти з резервів", - пояснив він.

Олександр Охріменко й Олег Пендзин відзначають, що курс української гривні буде в межах 28,2 - 28,5 за Долар, але так буде тільки до виборів.

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