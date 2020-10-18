Популярна співачка і актриса Дженніфер Лопес показала один зі своїх кращих образів

Образи Лопес намагаються скопіювати багато жінок, адже 51-річна знаменитість виглядає років на двадцять молодше своїх років. Мільйони фанатів захоплюються її завзятістю і бажають дізнатися секрети краси. Співачка і актриса не тільки багато займається спортом, але ще і слідує жорсткому графіку харчування, узгодженому зі своїм дієтологом.

На фото, недавно представленому в Instagram одним з фан-акаунтів, видно, що Дженніфер і правда чудово стежить за собою, а її шкіра дуже підтягнута і доглянута. Знаменитість зовсім не виглядає на свій вік, тому може дозволити собі пікантні деталі в нарядах. Наприклад, оголена спина і глибоке декольте без зайвої демонстрації бюста.

Навіть так нове фото виявилося гаряче обговорюваним серед шанувальників:

"Розкішна жінка, на неї треба рівнятися️❤️❤️; щасливої неділі красивого дня; красива і дуже приваблива жінка, просто таки ідеальна💜 💜 💋; мені здається, ніби ви не знаєте, що таке старість 💋; щасливої неділі, я не буду занадто грати з тобою👍 👌 👊; така красива🌹 😘 😘; Хмммм щасливої неділі. Спасибі за тебе :); чарівна і мила спонтанна чудова леді любов 💕».

Секретами краси "вічно молодий" Дженніфер цікавиться, напевно, кожна жінка. Багатомільйонна аудиторія Лопес дивується кожному кадру в її Instagram, так артистка без збентеження демонструє: привабливою можна бути в будь-якому віці. На одному зі своїх фото Лопес підкреслила красу зухвалим чином.

Дженніфер одягла топ-корсет чорного кольору, прикрасила зону декольте масивним кольє із золота, а також поклала волосся в пишну зачіску. Головною родзинкою образу Лопес став саме макіяж з акцентом на очі. Завдяки грі світла на пляжі може здатися, що артистка виглядає ще молодше, ніж зазвичай, що і відзначили шанувальники.

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