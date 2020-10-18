Відомий фітнес-тренер Катерина Усманова в черговий раз похвалилася своїм пружним тілом
Як передає Politeka.net, спортсменка є успішним блогером в соціальній мережі Instagram, де зібрала безліч підписчиків.
З ними вона охоче ділиться секретами харчування, проводить спортивні заняття, надихаючи жінок, адже її підтягнуте тіло і шикарні форми – результат наполегливої роботи над собою.
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Цього разу блондинка зізналася, що вирішила влаштувати собі вихідний і закинути тренування, проте пізніше вона не витримала і все-таки потренувалася.
Катерина показала себе в домашній обстановці. На ній були надіті чорні спортивні трусики і білий топ, з-під якого виписав пишний бюст.
Відзначимо, що користувачі мережі не змогли по достоїнству оцінити знімок спортсменки, так як вона розмістила його в розділі так званих «сторіс», де як відомо Коментарі відключені.
Раніше повідомлялося, що Катерина Усманова опинилася в мереживній білизні перед дзеркалом. Зірка волосся залишила розпущеним. Фітнес-тренер показала ідеальну фігуру.
"Коли знайшла", - лаконічно підписала фото зірка.
Також ми писали, що Усманова показала себе в несподіваному вигляді.
Модель фотографувала себе з одного ракурсу, але при цьому її накачане тіло виглядало зовсім по-різному.
Вона навела камеру на дзеркало, вбравшись в бікіні. На першому знімку форми виглядали просто неймовірно-підтягнуті частини тіла вражали красою, на іншому фото Усманова, розслабила живіт і сідниці, зсутулившись - в результаті від попередніх форм не залишилося і сліду.
Нагадаємо, що Усманова захопила райським видом в міні-бікіні: перед такими формами ніхто не встоїть.
Як повідомляла Politeka, Катерина Усманова у вузенькому ТОПі не залишила байдужих:"Принцесська".
Також Politeka писала, що Усманова заманила величезним декольте, показавши сміливий ракурс:"Королева спорту".