Від фігури не можна відірватися

Відомий фітнес-тренер Катерина Усманова в черговий раз похвалилася своїм пружним тілом

Як передає Politeka.net, спортсменка є успішним блогером в соціальній мережі Instagram, де зібрала безліч підписчиків.

З ними вона охоче ділиться секретами харчування, проводить спортивні заняття, надихаючи жінок, адже її підтягнуте тіло і шикарні форми – результат наполегливої роботи над собою.

Цього разу блондинка зізналася, що вирішила влаштувати собі вихідний і закинути тренування, проте пізніше вона не витримала і все-таки потренувалася.

Катерина показала себе в домашній обстановці. На ній були надіті чорні спортивні трусики і білий топ, з-під якого виписав пишний бюст.

Відзначимо, що користувачі мережі не змогли по достоїнству оцінити знімок спортсменки, так як вона розмістила його в розділі так званих «сторіс», де як відомо Коментарі відключені.

Раніше повідомлялося, що Катерина Усманова опинилася в мереживній білизні перед дзеркалом. Зірка волосся залишила розпущеним. Фітнес-тренер показала ідеальну фігуру.

"Коли знайшла", - лаконічно підписала фото зірка.

Також ми писали, що Усманова показала себе в несподіваному вигляді.

Модель фотографувала себе з одного ракурсу, але при цьому її накачане тіло виглядало зовсім по-різному.

Вона навела камеру на дзеркало, вбравшись в бікіні. На першому знімку форми виглядали просто неймовірно-підтягнуті частини тіла вражали красою, на іншому фото Усманова, розслабила живіт і сідниці, зсутулившись - в результаті від попередніх форм не залишилося і сліду.

Нагадаємо, що Усманова захопила райським видом в міні-бікіні: перед такими формами ніхто не встоїть.

Як повідомляла Politeka, Катерина Усманова у вузенькому ТОПі не залишила байдужих:"Принцесська".

Також Politeka писала, що Усманова заманила величезним декольте, показавши сміливий ракурс:"Королева спорту".