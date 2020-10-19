Багато знаменитостей намагаються підбирати цікавий і яскравий акцент в своїх образах
Як правило, артисти намагаються показувати особисту частину свого життя досить мало, адже і без того сотні і тисячі шанувальників цікавляться тим, як проходять їхні будні. Максимум, який показують зірки – це їх образи на прогулянках, вдома і відпочинку.
Причому нерідко це стає центром обговорень. Так, багато знаменитостей в якості повсякденного одягу воліють джинси, а так як джинси міцно увійшли і в наше життя, моделі їх можуть бути самими різними.
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Скинни, настільки часто лаються за не саму "комплементарну" форму, прямі або широкі; на високій талії або на низькій; бойфренди з завуженим низом, з потертостями і без; сині, чорні, білі — кожну з моделей так чи інакше раніше надягали зірки.
Так, Re / Done став фаворитом молодих і ведучих активний спосіб життя знаменитостей. Кендалл Дженнер, Белла і Джіджі Хадід є прихильницями даного стилю.
Також Джіджі носить джинси моделі Frame, які зрідка носить Емілі Ратаковскі.
Артистки досить часто з'являються в джинсах-бойфрендах, які ще зовсім недавно переживали не найкращі часи своєї популярності. Завдяки ним артистки створюють модний лук в стилі кежуал: модні джинси можна носити як з кросівками, так і з взуттям на високих підборах.
А ось джинси з високою талією стали популярні в цьому році досить швидко, також, як і джинси мом: це джинси із завищеною талією з вільною посадкою, яка не облягає стегна, і з грубуватою тканини.
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Ані Лорак:
Настя Каменських:
Ольга Полякова:
Джинси скинни вже не так популярні, як раніше, але зірки носять їх при будь-якій можливості. Як видно з фото зірок, модні джинси скинни повинні бути не перевантажені деталями.
Також можна помітити, що далеко не всі джинси з потертостями і рвані виявилися актуальні в цьому сезоні. Потертості повинні виглядати природно, і якщо раніше джинси з різними типами і розмірами дірок і різним ступенем потертості виглядали цікаво, то тепер артистки воліють більш лаконічні варіанти.
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