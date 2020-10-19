Многие знаменитости стараются подбирать интересный и яркий акцент в своих образах

Как правило, артисты стараются показывать личную часть своей жизни достаточно мало, ведь и без того сотни и тысячи поклонников интересуются тем, как проходят их будни. Максимум, который показывают звезды – это их образы на прогулках, дома и отдыхе.

Причем нередко это становится центром обсуждений. Так, многие знаменитости в качестве повседневной одежды предпочитают джинсы, а так как джинсы прочно вошли и в нашу жизнь, модели их могут быть самыми разными.

Светлана Лобода:

Надя Дорофеева:

Анна Седокова:

Скинни, столь часто ругаемые за не самую «комплементарную» форму, прямые или широкие; на высокой талии или на низкой; бойфренды с зауженным низом, с потертостями и без; синие, черные, белые — каждую из моделей так или иначе ранее надевали звезды.

Так, Re/Done стал фаворитом молодых и ведущих активный образ жизни знаменитостей. Кендалл Дженнер, Белла и Джиджи Хадид являются поклонницами данного стиля.

Также Джиджи носит джинсы модели Frame, которые изредка носит Эмили Ратаковски.

Артистки довольно часто появляются в джинсах-бойфрендах, которые еще совсем недавно переживали не самые лучшие времена своей популярности. Благодаря ним артистки создают модный лук в стиле кэжуал: модные джинсы можно носить как с кроссовками, так и с обувью на высоком каблуке.

А вот джинсы с высокой талией стали популярны в этом году довольно быстро, также, как и джинсы мом: это джинсы с завышенной талией со свободной посадкой, которая не облегает бедра, и из грубоватой ткани.

Даша Ульянова:

Ани Лорак:

Настя Каменских:

Ольга Полякова:

Джинсы скинни уже не так популярны, как раньше, но звезды носят их при любой возможности. Как видно из фото звезд, модные джинсы скинни должны быть не перегружены деталями.

Также можно заметить, что далеко не все джинсы с потертостями и рваные оказались актуальны в этом сезоне. Потертости должны смотреться естественно, и если раньше джинсы с разными типами и размерами дырок и разной степенью потертости смотрелись интересно, то теперь артистки предпочитают более лаконичные варианты.

Напомним, Полякова сделала заявление после скандального концерта в Харькове.

Как писала Politeka, Харькову грозит катастрофа после концерта Поляковой, Степанов сообщил о последствиях.

Также Politeka писала, что жизни десятков тысяч жителей Харьковщины оказались под угрозой.