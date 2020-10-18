Популярна українська співачка Оля Полякова похвалилася розкішними ногами в короткій сукні

Нове фото, яке нікого не залишило байдужим, знаменитість розмістила у себе в Instagram, передає Politeka.net

На знімку Полякова стоїть на сцені в чорній велюровій міні-сукні з ланцюжком на талії і кокетливим вирізом на нозі. Співачка ефектно показала свою струнку фігуру, підтягнутий живіт і довгі ніжки, взуті у відкриті босоніжки на високих підборах. З красиво укладеним волоссям і макіяжем зірка виглядає розкішно і чарівно.

"Всім привіт) сподіваюся ви теж відмінно!❤ ️ ",- звернулася вона до шанувальників.

Зовнішній вигляд Полякової дуже сподобався її фанатам, вони обсипали суперблондинку похвалами і компліментами в коментарях.

"Оля, це не ти, тут дівка 17-річна", "Лялька Барбі", " Охренеть ....як класна", " Точно, Барбі👍 👍 👌 👌 👌прямо з коробки, це ж треба так бути схожою, начебто ви прототип цієї ляльки, офігеть як здорово🔥 🔥 🔥 🔥", - пишуть в мережі.

Раніше ми повідомляли, Полякова накинулася на міністра охорони здоров'я Максима Степанова, який звинуватив її в тому, що на Харківщині різко зросла кількість заражених китайським вірусом після її виступу.

"Ви серйозно вважаєте, що збільшення захворюваності відбулося через мій концерт? Щодня сотні тисяч людей їздять в метро, де не надягають маски. Спалаху через мого виступу не було, і я хочу, щоб ви це визнали", - звернулася до чиновника артистка.

Нагадавши, Полякова зробила заяву після скандального концерту в Харкові.

Як писала Politeka, Харкову загрожує катастрофа після концерту Полякової, Степанов повідомив про наслідки.

Також Politeka писала, що життя десятків тисяч жителів Харківщини опинилися під загрозою.