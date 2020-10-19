Відома російська балерина Анастасія Волочкова показала себе і розповіла про репетицію
На фото Волочкова показала себе на балконі. Волосся у Анастасії були зібрані в хвіст, а образ балерина доповнила макіяжем. На руці можна побачити у зірки перстень. Артистка показувала не тільки свою зовнішність, але і хвалилася букетом троянд, який можна помітити в кадрі. Фото вийшло осіннім і домашнім, навіть незвичним, адже Волочкова не демонструвала черговий шпагат. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Любити і бути коханою-це велике щастя !!! 🙏❤️🌺😉🔥 Біжу на репетицію.
Фанати не писали Коментарі, так як Анастасія заборонила себе критикувати, і поставили більше 10 тисяч лайків, але так і хочеться додати: "Так набагато краще".
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Повідомлялося, що скандальна російська балерина Анастасія Волочкова похвалилася бюстом з несподіваного ракурсу.
Волочкова показала відкриту зону декольте. Причому зробила це досить невдало, так як сміливий виріз на сукні не тільки оголив її бюст занадто сильно, але ще і показав, що шкіра знаменитості не в такому хорошому стані, як вона запевняла, а розмір її бюста виглядає також неохайно, запевняють в мережі.
Ми писали, що скандальна російська балерина Анастасія Волочкова спантеличила прозорим вбранням, в якому вийшла в світ.
Нещодавно в мережі з'явилося фото, зроблене під час одного заходу, на якому Волочкова засвітилася в прозорій сукні, розшитим камінням. Разом з дизайнером вбрання, Анастасія виглядала огрядно, помітно постарілою і, як відзначають в мережі, навіть вульгарно.
Нагадавши, Волочкова нап'ялила червону пачку і ризикнула життям заради екстремального шпагату
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А ще Politeka повідомляла, що Волочкова налякала втомленим виглядом з купою свічок в руках