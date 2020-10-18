Художній керівник "Дизель Студіо" Єгор Крутоголов розповів, як колектив працює після трагічної смерті Марини Поплавської

Колектив донині не може забути фатальну дату. Актор згадав момент на одному з останніх концертів:

"Жодна репетиція не проходила без сліз. На концерті було відчуття, що вона прилітала до нас, сіла в непомітному місці в залі і концерт завдяки цьому пройшов дуже легко", - поділився Крутоголов в інтерв'ю "Обозревателю".

За його словами, колектив був пригнічений через смерть Марини, але знайшов у собі сили рухатися далі.

"Напевно, ми стали матерією, загартувалися, як сталь, пройшовши через пекло. Не всі вірили, що ми повернемося після трагедії і в якийсь момент було страшно і незрозуміло... але ми впевнені, що вона дуже хотіла б, щоб шоу тривало!",- розповів актор.

Нагадаємо, Марина Поплавська загинула 20 жовтня 2018 року в результаті ДТП на трасі Київ-Чоп. У момент автокатастрофи вона сиділа на кріслі поруч з водієм. У ДТП також постраждали ще двоє учасників шоу.

Нагадаємо, зірки "Дизель шоу" плюнули на все і з'явилися на каналі Скабєєвої, гримить скандал.

Як повідомляла Politeka, біда трапилася із зіркою" Дизель шоу", - йдеться в повідомленні.

Також Politeka писала, що зірка "Дизель шоу" видав страшну правду про загибель Поплавської через півтора року.