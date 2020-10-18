Художній керівник "Дизель Студіо" Єгор Крутоголов розповів, як колектив працює після трагічної смерті Марини Поплавської
Колектив донині не може забути фатальну дату. Актор згадав момент на одному з останніх концертів:
"Жодна репетиція не проходила без сліз. На концерті було відчуття, що вона прилітала до нас, сіла в непомітному місці в залі і концерт завдяки цьому пройшов дуже легко", - поділився Крутоголов в інтерв'ю "Обозревателю".
За його словами, колектив був пригнічений через смерть Марини, але знайшов у собі сили рухатися далі.
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"Напевно, ми стали матерією, загартувалися, як сталь, пройшовши через пекло. Не всі вірили, що ми повернемося після трагедії і в якийсь момент було страшно і незрозуміло... але ми впевнені, що вона дуже хотіла б, щоб шоу тривало!",- розповів актор.
Нагадаємо, Марина Поплавська загинула 20 жовтня 2018 року в результаті ДТП на трасі Київ-Чоп. У момент автокатастрофи вона сиділа на кріслі поруч з водієм. У ДТП також постраждали ще двоє учасників шоу.
Нагадаємо, зірки "Дизель шоу" плюнули на все і з'явилися на каналі Скабєєвої, гримить скандал.
Як повідомляла Politeka, біда трапилася із зіркою" Дизель шоу", - йдеться в повідомленні.
Також Politeka писала, що зірка "Дизель шоу" видав страшну правду про загибель Поплавської через півтора року.